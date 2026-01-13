Foro Económico ve que la propuesta de financiación deja "mal" a Galicia y eleva a 1.000 millones lo que debería subir

Archivo - El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago Lago Peñas, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. - SENADO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Foro Económico advierte de que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica deja "mal, tirando a muy mal" a la comunidad, y eleva a 1.000 millones lo que, en su opinión, deberían incrementar los recursos para Galicia.

Así se ha pronunciado el director de Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa.

En su día, la Xunta designó a Lago como su representante en la comisión de expertos para elaborar un documento sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

Sin contar con todos los datos, y hablando de números "gruesos", el economista ha cifrado este martes en 900 o 1.000 millones de euros más los que, a su juicio, deberían llegar a la comunidad gallega con la reforma propuesta por el Gobierno central, y no 587.