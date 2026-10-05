La FP gallega alcanza las 75.383 personas matriculadas, un 5,83% más que en el curso 2025/26

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Formación Profesional gallega ha alcanzado este curso las 75.383 personas matriculadas en alguna de las múltiples modalidades formativas ofertadas, lo que supone un crecimiento del 5,83% respecto al pasado curso, es decir, 4.154 estudiantes más que en el curso 2025/26.

Así lo refleja un informe de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP elevado al Consello de la Xunta este lunes y que refleja una dinámica de crecimiento de matrículas generalizada en todo el territorio, así como en todas las modalidades de FP.

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, la subida es especialmente significativa en aquellas vinculadas con la alta cualificación y la tecnificación, así como las de formación a la carta, pensadas para determinados colectivos, como es la FP Acelerada y la FP Básica para personas Adultas, que arrancaron como experiencias piloto el pasado curso.

En este contexto, el Gobierno gallego ha destacado su apuesta cualitativa durante los últimos años para alcanzar estos resultados y ha recordado que este curso arranca como experiencia piloto el primer doble ciclo internacional de España y el primer itinerario integrado entre un ciclo básico y uno de grado medio.

¿QUÉ ESPECIALIDADES CRECEN?

En concreto, son las enseñanzas de grado superior, incluyendo los ciclos y los másteres, las que concentran el mayor número de estudiantes, con 41.718 matriculados (el 55,34% del total de alumnos en la FP gallega), con un crecimiento del 6,88% y 2.684 personas más que el pasado curso.

En el grado medio hay 27.732 matriculadas (5,42% más) y 1.426 personas más, y un total de 5.933 matriculados en el grado básico (un aumento del 0,75%). La FP Acelerada es la que concentra una mayor subida este curso, que alcanza las 437 personas frente a las 162 del pasado curso.

Otra de las subidas más significativas se da en la FP Básica para Adultos, dirigida a la recalificación de personas que en su día abandonaron los estudios y necesitan formarse de nuevo, que crece un 119% con 193 matriculados frente a los 88 del curso 2025/26.

Por su parte, sigue afianzándose la FP Dual Intensiva, que combina formación con trabajo en empresa, con 5.492 matriculados, un 18,62% más que el curso pasado y multiplica por dos la matrícula en los últimos cuatro años. Los títulos de alta especialización alcanzan las 746 matrículas, un 16,74% más; y los másteres de FP aumentan un 4,63%.

En cuanto a la distribución territorial, la matrícula aumenta en todas las provincias y el refuerzo de la oferta de FP en el rural se refleja en un incremento de matrícula del 7,41%, en las zonas urbanas el aumento fue del 5,63%.

Por familias, las subidas más destacadas son las de Seguridad y medio ambiente (+37,42%), Instalación y mantenimiento (19,25%), Agraria (+11,98%), Química (+11,96%), Actividades físicas y deportivas (+11,21%) y Edificación y obra civil (+10,37%). No obstante, el mayor número de alumnos lo concentran los ciclos de la familia de Sanidad con 11.508 personas matriculadas, seguido del de Administración y gestión con 9.773 matrículas e Informática y comunicaciones con 8.426 matriculados.

Por número de alumnos, el CIFP Ánxel Casal-Monte Alto de A Coruña con 2.857 matriculados se sitúa a la cabeza, seguido del CIFP Politécnico de Lugo (1.943 matrículas), CIFP Portovello de Ourense (1.755 matrículas) y CIFP Universidad Laboral de A Coruña (1.720 matrículas).