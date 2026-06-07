Francisco Narla reconstruye al Mestre Mateo en 'Suseia': "El Camino está de moda, pero falta profundizar en la historia"

Archivo - El escritor Francisco Narla en Santiago. - PLANETA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El personaje más conocido de la construcción de la Catedral de Santiago es, en realidad, un completo desconocido del que solo se saben un par de datos tangenciales. Dotarlo de historia, pasiones, preocupaciones y decisiones ha sido la labor principal del escritor Francisco Narla en su última novela, 'Suseia' (Planeta), con la que da continuidad a su trilogía para narrar "1.000 años de historia" de Santiago.

"El Camino ahora está de moda, pero falta profundizar en la historia", reconoce el autor, a quien le "parece mentira" que no se valore "lo suficiente" dentro de nuestras fronteras esta temática. "Europa se forja peregrinando", parafrasea a Goethe, para mencionar que son estos movimientos de población los que han "transformado Europa" y, aún así, "son temas muy poco tratados" a nivel nacional.

'Suseia' toma el relevo de su predecesora, 'Ultreia', para construir una trilogía que concluirá en septiembre con la publicación de la tercera novela: 'Santiago'. Tres volúmenes para abarcar "ese grandísimo concepto que es el Camino de Santiago", expica Francisco Narla a Europa Press, que considera su labor una suerte de "orfebrería del Camino". "Creo que he conseguido un retrato muy interesante de esos 1.000 años de historia", ha zanjado.

Los tres, aclara, abarcan "momentos distintos del Camino", tanto a nivel temporal como en cuanto a la temática: "Abarco los conflictos, la lucha de poder y el arte, y la espiritualidad: los pies, el torso y la cabeza", ha apuntado. "Los tres libros son una peregrinación en sí misma", ha zanjado.

LA VIDA DEL MAESTRO MATEO

Francisco Narla buscó intencionalmente que el arte fuera el trasfondo principal de 'Suseia' para tomar como personaje principal al propio Maestro Mateo, el hombre responsable de "rematar la increíble obra de la Catedral Románica de Santiago" y a quien le debemos el Pórtico de la Gloria.

Las menciones sobre su vida son prácticamente inexistentes, por eso Francisco Narla ha optado por dotarlo de una historia completa, con "conflictos internos y externos". "Es un hombre que sacrifica sus propias convicciones para hacer frente a los fracasos de su padre. Lo llevo a perder a su propia familia, sacrificándose por su obra de arte", señala el autor de una obra en la que Mateo transita "por un descenso más que literal a los infiernos".

El "crucial decorado histórico" en el que se presenta esta novela, recuerda el autor, supone un momento de muchos conflictos fuera y dentro de Galicia: problemas en la construcción de la Catedral, lucha política del poder eclesiástico y presión de los almohades. En este marco, Francisco Narla nos trae la historia de "un artista que está dispuesto a perderlo todo para acabar su obra".

REIVINDICAR MÁS SU FIGURA

Para Francisco Narla, la elección no es casual. "Es un poco reivindicativo, debemos mostrarnos orgullosos de nuestro pasado y de la gran tarea del Maestro Mateo. Habría que reivindicar más su figura".

Se trata, explica Francisco Narla, de una "figura que no conocemos lo suficiente y no valoramos como debemos", sobre todo en un momento en el que, considera, se ha diluido el sentido histórico del Camino de Santiago: "La gente hoy hace el Camino para comerse una morcilla en burgos y un pulpo en Galicia", lamenta.