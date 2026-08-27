Fuertes lluvias localizadas dejan calles anegadas en A Coruña

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los episodios localizados de fuertes lluvias que se han registrado en la tarde de este jueves en Galicia han provocado algunas incidencias, aunque la mayoría no han revestido gravedad.

Donde más se han dejado notar han sido en A Coruña, donde esta tarde se han anegado varias calles y plazas. Entre ellas, la zona de la plaza de la Palloza y la calle Palomar.

Ya este miércoles, otro episodio de lluvias provocó que se inundasen otras zonas de la ciudad herculina como el paseo marítimo y el recientemente inaugurado Mercado de Monte Alto.