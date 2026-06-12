La Fundación Amancio Ortega destina cerca de 8 millones a construir un centro para entidades sociales en Carballo

Parcela de Carballo en la que se situará un centro para entidades sociales - CONCELLO DE CARBALLO

A CORUÑA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Amancio Ortega ha sellado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Carballo (A Coruña) por el que la entidad asumirá íntegramente la construcción y equipamiento de un nuevo centro de referencia para entidades sociales, con un presupuesto de 7,8 millones de euros.

Según informa el Ayuntamiento de Carballo este viernes en un comunicado, con esta actuación se da respuesta a una demanda "histórica" de las entidades sociales del municipio y de la comarca de Bergantiños.

"Queremos agradecer profundamente a la Fundación Amancio Ortega su firme compromiso con el bienestar de nuestro municipio", ha afirmado el alcalde, Daniel Pérez. "Con este convenio, Carballo da un salto cualitativo histórico en la atención social. Este nuevo edificio no es solo una infraestructura de vanguardia, sino que será el corazón en el que se unificarán el cuidado, la solidaridad y el apoyo mutuo para todos los vecinos de Carballo y de la comarca de Bergantiños", valora el regidor del BNG.

El Ayuntamiento de Carballo asume en exclusiva la condición legal de promotor y la gestión integral del proceso constructivo, con el compromiso de que las obras comiencen en un plazo máximo de 18 meses.

El edificio deberá estar totalmente terminado y en funcionamiento en un periodo máximo de cuatro años, con un uso social y asistencial de manera continuada durante un mínimo de 15 años. La Fundación Amancio Ortega, por su parte, asumirá íntegramente el presupuesto de construcción y equipamiento del centro.

EDIFICIO

El edificio se situará en una parcela de propiedad municipal de 1.620 metros cuadrados en la calle Vázquez de Parga, en la confluencia con las calles Darwin y Mendel.

El diseño del inmueble corre a cargo de LCG Estudio de Arquitectura, ganador del concurso de ideas convocado para este fin por el Ayuntamiento de Carballo con la colaboración del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Estas modernas instalaciones están diseñadas para acoger servicios estratégicos y asistenciales, entre los que destacan un centro de día para personas enfermas de alzhéimer, el Centro de Información á Muller (CIM), nuevas instalaciones para diversas entidades que trabajan en los ámbitos de la prevención de adicciones y de la exclusión social, así como en la atención al autismo, entre otras realidades; además de espacios comunes y salas multiusos disponibles para las asociaciones locales.