La Fundación Marta Ortega recibirá el 2 de marzo a la diseñadora estadounidense Anna Sui

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora de moda Anna Sui visitará el próximo 2 de marzo el centro del Muelle de Batería de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), en A Coruña.

Así, la estadounidense protagonizará una nueva MOP Talk, conversando con la productora Ileen Gallagher. Tal como reivindica la Fundación en un comunicado, Sui es, desde su debut en la pasarela en 1991, una de las diseñadoras de moda más reconocidas de Nueva York.

"Desde sus icónicas colecciones inspiradas en el espíritu hippie y el grunge hasta sus adorados vestidos baby-doll, las colecciones de Anna Sui definieron la moda de los años noventa", añaden.

El escenario de este encuentro será la primera sala de la nave del Centro MOP. Dado el aforo limitado de este espacio (200 personas), la asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita (1 entrada por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP 'www.themopfoundation.org'.

Así, las entradas estarán disponibles a partir de mañana 24 de febrero a las 11.00 horas y, junto con la descarga de cada entrada, se ofrecerá la posibilidad de reservar uno de los 100 ejemplares del libro The Nineties x Anna Sui (Rizzoli, 2025), que la diseñadora firmará al finalizar el evento.