El futuro uso del Pazo de Meirás y la guerra en Oriente Medio evidencian las discrepancias entre PP y oposición

Archivo - Fachada principal del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futuro uso del Pazo de Meirás y la guerra en Oriente Medio son dos de los asuntos que han evidenciado las diferencias de la oposición a lo largo del Debate sobre el Estado de la Autonómica (DEA) que este viernes ha concluido en la Cámara gallega con 52 resoluciones aprobadas, 11 de ellas por unanimidad.

En la debate de política general, la cita política más importante del año en el Pazo do Hórreo y que coincide con el ecuador de la legislatura, ha plasmado sobre el papel las discrepancias que existen entre el grupo de gobierno y la izquierda parlamentaria en estos dos asuntos, pero también en cuestiones prioritarias para la ciudadanía como la sanidad y la vivienda, asuntos sobre los que cada grupo hizo sus propias propuestas.

De este modo, socialistas y nacionalistas han pactado un acuerdo a raíz de un texto del BNG sobre el Pazo de Meirás, al que el PP, que llevaba su propia resolución sobre este bien de interés cultural, se opuso.

La transacción sellada por ambas formaciones acordaba defender la transferencia a Galicia del Pazo de Meirás bajo la fórmula de la cesión modal. Un modelo que al que el Partido Popular se opone y que defiende la oposición como vía para "garantizar la gestión compartida así como la titularidad y uso público, asociado a la centralidad de los contenidos relacionados con la memoria histórica democrática y con la represión franquista y la complementariedad de la vinculación con la vida y obra de Emilia Pardo Bazán".

El texto de la oposición también instaba a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para que cumpla con sus obligaciones y permita la visita pública completa al Pazo de Meirás, acometiendo previamente a las obras necesarias para garantizar la seguridad de las personas y la conservación del inmueble.

El grupo mayoritario ha aprobado --con el apoyo de DO y la abstención de PSOE y BNG-- su propio texto sobre el asunto, que emplaza a la Xunta a solicitar al Gobierno la transferencia a la Comunidad de Galicia para "el desarrollo del futuro plan de usos, que recoja toda la historia que afecta al Pazo de Meirás, tanto la que abarca el legado de Emilia Pardo Bazán como el proceso por el que se convirtió el propiedad del dictador".

POSICIÓN SOBRE LA GUERRA

Pese a que tanto PP, como BNG y PSOE impulsaban en esta cita política sus propias propuestas sobre la guerra en Oriente Medio, el debate de política general ha concluido sin acuerdo sobre este asunto y con el PP sacando adelante solo con el apoyo de Armando Ojea (Democracia Ourensana) su resolución frente al voto 'no' de nacionalistas y socialistas.

Tal y como defiende el texto del PP, la Cámara ha manifestado el rechazo del pueblo gallego a los conflictos armados que se están produciendo en Oriente Medio y en Ucrania, emplaza al Gobierno a trabajar "coordinadamente" con la comunidad internacional en la búsqueda de una desescalada de estos conflictos y subraya la necesidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que establece la obligación de solicitar autorización previa del Congreso a la participación de las fuerzas armadas en misiones fuera del territorio nacional.

Los socialistas, sin embargo, exigían en su texto, apoyado por el BNG y DO y rechazado por el PP, la condena explicita a la vulneración del derecho internacional y la violación de los derechos humanos tanto en Rusia como en Gaza y Oriente Medio y manifestaban su apoyo a la iniciativa en favor de la paz promovida por el Gobierno de Sánchez.

Además, reclamaban a la Xunta un "plan integral de actuación frente a las consecuencias de la guerra, con bonificaciones sobre el uso de necesidad de los combustibles, medidas de control ante el alza de precios y frente al encarecimiento de los bienes y servicios básicos, con mecanismos de fiscalización y seguimiento de estas".

Por su parte, incluía en su propuesta la condena "firme" a "las agresiones imperialistas desarrolladas por los Estados Unidos e Israel, en poco más de un año perpetraron un genocidio en Palestina, iniciaron un ataque contra Irán y el Líbano, secuestraron al presidente de Venezuela y reforzaron el criminal bloqueo contra Cuba".

A ello, añadían peticiones como exigir al Gobierno de España que abandone la OTAN y proceda al cierre de las bases militares de Morón y Rota. Este texto obtuvo el rechazo de PP y PSOE, y la abstención de DO.