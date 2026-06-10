Gadis reparte 125 toneladas de productos entre 12 bancos de alimentos - GADIS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Supermercados Gadis ha repartido 125 toneladas de productos y un total de 44.844 euros a 12 bancos de alimentados de Galicia de Galicia y Castilla y León como muestra de su compromiso social en la 14ª edición de Mayo Solidario.

En un comunicado, la compañía destaca que es el resultado de la movilización de miles de clientes y de la aportación de la empresa, que ha convertido esta iniciativa en su causa solidaria más significativa para mejorar el bienestar de la comunidad.

"Como siempre, nuestro agradecimiento a los clientes, a los voluntarios de los bancos de alimentos y a nuestros compañeros, en especial de tienda y almacenes, por su colaboración para que Mayo Solidario haya sido un éxito otro año más. Un éxito que supone ayudar a miles de personas, ya que ésta es la verdadera razón de ser de esta campaña", señala la directora de Marketing y RSC, Melisa Pagliaro.

La empresa ha puesto en valor que Mayo Solidario se ha consolidado como el gran referente del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis, con más de 2.400 acciones anuales.

En esta línea, señala que más de 1.900 toneladas de alimentos y una aportación económica superior a los 330.000 euros es el resultado del esfuerzo de estos 14 años, que se han destinado íntegramente a los bancos de alimentos de las provincias en las que la empresa está presente, en línea con su propósito de crear una red de ayuda local que llegue a las personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, el Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, los de Lugo, Ourense, Vigo, Ávila, León, Palencia, Ponferrada, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora son los encargados de gestionar la ayuda entre las 800 asociaciones a las que prestan asistencia de forma habitual.

ENTREGA SIMBÓLICA

Gadis ha celebrado una entrega simbólica de toda la ayuda recaudada en la sede central de GADISA Retail en el Polígono de Piadela, que ha contado con la asistencia del presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, Manuel Mora.

Además, por parte de la empresa, han asistido la directora de Marketing y RSC, Melisa Pagliaro; el director de Comunicación, José Luis Fernández Astray; y las coordinadoras de RSC y de Comunicación, Lucía Santos y María Eimil.

Gadis ha destacado que su plan de RSC responde a las necesidades locales y se alinea también con los retos globales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entidad a la que la empresa se adhirió hace dos décadas.