Galicia acusa al Gobierno de "apropiación injustificada" de los fondos europeos y amenaza con reclamar a Bruselas

El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, comparece en el pleno del Parlamento de Galicia para abordar la situación de los fondos Next Generation

El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, comparece en el pleno del Parlamento de Galicia para abordar la situación de los fondos Next Generation - XOÁN CRESPO/XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mala praxis" en la gestión de los fondos europeos Next Generation, un total de 33.000 millones de euros que, ha afirmado, el Ejecutivo central se "ha apropiado injustificadamente".

En una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento, Conde se ha mostrado preocupado por la gestión de estos fondos, de los cuales están sin convocar unos 24.000 millones y ha amenazado con reclamar lo que entienden que Galicia debe recibir. "Y si hace falta, acudiremos a Bruselas para reclamar lo que consideramos que le corresponde a nuestro tejido productivo", ha enfatizado, ya en su último turno de intervención.

En estos últimos compases, Conde ha hecho, además, dos "propuestas" al respecto de los fondos, que tienen de plazo hasta 2023 para estar consignados.

Por un lado, ha propuesto la convocatoria de un nuevo perte de la automoción con los 2.400 millones de euros que quedaron desiertos, con la expectativa de que pueda acceder Stellantis; y en segundo lugar, que el Gobierno "agilice los procedimientos" y que, "en la medida en que considere adecuado" y teniendo en cuenta que Galicia tiene las competencias en materia industrial --y experiencia en la tramitación de fondos--, "descentralice la gestión de las ayudas" y se "establezca una cogobernanza efectiva".

Al margen de las contundentes críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de los fondos, y de reclamar el apoyo del arco parlamentario para las dos mencionadas propuestas; el debate ha servido de escenario para el reproche de los socialistas ante la falta de información de la "ejecución" de los fondos recibidos por parte del Estado y por "13 años de políticas industriales sin proyecto de país".

"Una Xunta de mucho pico y poca pala", describió la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo, quien defendió que Galicia está "en seis de los siete pertes" aprobados por el Gobierno.

APOYO EN EL CONGRESO A UN FRENTE COMÚN

Mientras, el diputado del BNG responsable del área industrial, Ramón Fernández Alfonzo, cuestionó el "peso político" de los populares a la hora de hacer efectivas sus reclamaciones y se ha preguntado si los diez representantes del PP en el Congreso estarían dispuestos a hacer "un frente común" para defender lo que la propia Xunta quiere ante el Gobierno central.

"¿Cuántos diputados gallegos estarían por la labor de hacer un frente común?, ¿cuántos?, apenas uno: el diputado del BNG, Néstor Rego", ha planteado y respondido Alfonzo, quien puso como ejemplo que mientras que aquí el PP demanda "cogobernanza", en Madrid se pide "diálogo". "Cojan las riendas del país", ha reclamado, antes de señalar que "su obediencia a Madrid es un atranco para la recuperación de Galicia".

El discurso del parlamentario nacionalista le valió los reproches del vicepresidente primero, que instó al BNG a "romper" el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, un reproche que también fue secundado por la diputada del PPdeG Marta Nóvoa, quien en su turno también aprovechó para afear a la líder del BNG, Ana Pontón, su visita a Inditex la pasada semana exhibiendo una foto de una protesta con participación nacionalista con consignas de "Amancio explotador".

"Ahora se quieren ustedes hacer amigos de las grandes empresas. ¡Bienvenido, señor Alfonzo! Ahora, se les debería caer la cara de vergüenza. A mí me daría mucho pudor colgar la americana y visitar Inditex y que el señor (Rubén) Arroxo se estuviese manifestando contra el señor Ortega. Se les debería caer la cara de vergüenza, pero a ustedes no, porque no la tienen", ha espetado Marta Nóvoa, quien ha ironizado con que "lo próximo que haya que es seguramente a la señora Pontón con un eólico al lado".

Sobre esta visita, al respecto de lo cual el diputado del BNG ha ironizado con que la comparecencia acabe versando sobre "la agenda de Ana Pontón", también se ha pronunciado Conde, quien ha rebajado a "anécdota" y de la que dijo, en su intervención en el pleno, que ya "algunos (de los suyos) se encargaron de enmendarla".