Galicia afronta un parón económico sin "precedentes": "Cuando se retome la actividad, será poco a poco"

El Foro Económico avisa de que en el sector servicios "va a costar un poco más" y el Clúster de Turismo mira al verano y al turista de proximidad para "salvar" el año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia afronta un parón económico sin "precedentes" por el estado de alarma y la crisis del coronavirus, con buena parte de su industria sin producción, unido al cierre de sectores como la construcción, hostelería y comercio, que están todavía a la espera de conocer hasta cuándo durará esta situación.

"Cuando se retome la actividad, no se va a poner todo en marcha de la noche a la mañana. Esto va a ir poco", reflexiona el economista José Francisco Armesto, miembro del Foro Económico de Galicia, en conversación con Europa Press. "No todos los sectores se podrán poner en marcha a la vez", opina.

"No existen precedentes históricos de algo similar, que se haya paralizado la actividad no totalmente, pero un porcentaje muy elevado", advierte. "En un guerra no se para la producción del todo y hemos mandado parar la actividad productiva".

Armesto cree que la recuperación en el día después del estado de alarma "va a costar un poco más" en el sector servicios. En negocios vinculados al turismo, restaurantes, eventos y espectáculos la afectación por las restricciones, "lógicamente, es muy importante".

Remarca que "hay un elemento clave de la incertidumbre que es el miedo de las empresas y las personas". Será capital "cómo van a reaccionar ante esta falta de confianza empresarial y de los consumidores".

EFECTOS MÁS ALLÁ DEL CORONAVIRUS

En un contexto de "gran incertidumbre" ve "bastante difícil" evaluar perspectivas económicas de futuro para Galicia, puesto que: "No sabemos ni la profundidad de la crisis ni el tiempo que va a durar".

La destrucción de empleo de media en marzo en Galicia fue de casi 10.000, aunque si se coge como referencia el último día del mes la caída es de 36.000 trabajos respecto al inicio de marzo, según los datos de la Seguridad Social.

Asimismo, esta semana Fedea ha publicado un informe en el que prevé que los despidos que se producirán en Galicia una vez pase la alerta sanitaria serán más de 70.000. Por su parte, Ceprede estimaba a mediados de marzo que el impacto en el PIB de la Comunidad será de una caída del 1,4% en 2020.

"Es muy difícil anticipar qué va a pasar en medio plazo, nos tenemos que centrar en el corto plazo", razona este Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Todos son "ejercicios sujetos a muchas hipótesis".

Este economista tiene claro que "va a haber efectos más allá del coronavirus", "No pensemos que cuando acabe la crisis sanitaria del coronavirus va a acabar la crisis económica", avisa.

"TODO PASA POR UNA REACCIÓN COORDINADA"

De tal forma, Armesto asegura que "hay que pensar qué se hará después de que acabe esta crisis sanitaria". "Todo pasa por una reacción coordinada, a nivel europeo y solidaria, estamos en una situación muy difícil", sentencia.

Y es que afirma que "esta situación de la oferta y demanda requiere liderazgos fuertes políticos y económicos", "yendo de la mano con todos los criterios médicos y técnicos". También considera importante en favor de la confianza que haya "mucha transparencia" en los datos.

En este sentido, dado que la "garantía" para el empleo ante la avalancha de ERTE es de seis meses, "en función de cómo sea la salida de esta crisis" se verá si hay ERTE que se convierte en ERE.

Aquí, este miembro del Foro Económico identifica varios factores a tener en cuenta sobre riesgos de pérdida de empleo, contratos temporales que se acaben y no se renueven, personal que se iba a contratar solo en determinadas campañas, unido a las empresas que van a "ralentizar" inversiones que tenían previstas.

En un momento en el que la demanda de las familias se basa principalmente en la compra de alimentos, lo que sí tiene claro es que este estado de alarma "se va a notar mucho en el día después en los ámbitos de consumo". "Antes había pequeños porcentajes en compras online, pero ahora es una situación completamente nueva, nos hemos tenido que adaptar". "Creo que va a haber un cambio importante".

EL HORIZONTE DEL TURISMO GALLEGO

Ante un escenario que afecta de forma relevante al sector servicios, el turismo mira ya hacia el horizonte del verano, tras no existir la campaña de Semana Santa.

"Quiero pensar que la campaña de verano se puede salvar, tenemos que agarrarnos a algo", asegura el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, en una entrevista con Europa Press.

Después de resaltar que lo que "preocupa ahora son las vidas humanas", el objetivo que se marcan es "reactivar negocios económicamente". "Hemos pagado impuestos sin generar un duro, por eso estamos preocupados, no sabemos lo que tendremos que aguantar", agrega.

Cree que lo primero que hay que hacer para recuperar al sector una vez acabe la alerta sanitaria es "dar confianza" para que los clientes y los turistas "puedan confiar en volver a salir a la calle". "A partir de ahí, promoción y liquidez en los establecimientos", apostilla.

Y es que los autónomo no saben "si van a poder aguantar la situación" ni "si las empresas cuando abran van a tener clientes". Por ello, llama a que se apoye con "medidas más contundentes" por parte de las administraciones. "No queremos endeudarnos", dice.

"En Galicia lo que nos va a salvar es el mercado de la propia comunidad y todo aquello que esté a dos o tres horas de Galicia, sin olvidar a Portugal", asegura.

"SALIR A COMPETIR"

Con todo, "ya hay sectores que no van a poder salvar el verano". Señala a los organizadores de congresos y eventos, que "lo están pasando francamente muy mal" y que descartan que se puedan retomar estas actividades antes de septiembre.

A esto se unen otros como los guía que "no han empezado la campaña" y tenían previsto comenzar a trabajar en Semana Santa, al igual que mucho establecimientos hosteleros rurales y de costa, "después de estar tres o cuatro meses sin ingresos".

"Cuando salgamos, vamos a salir todos a competir, nuestro mercado es el próximo", incide, ya que el resto de comunidades también buscarán el mercado nacional.

Finalmente, "dentro de la gravedad de la situación, menos mal que no se ha dado en el Año santo", "sería mucho más negativo en 2021", asevera Pardal. "El Xacobeo nos va a posicionar y dar aliento para poder continuar, aunque es imprevisible lo que va a suceder".