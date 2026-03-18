Galicia alcanzó un pediatra por cada mil niños en 2024, año en el 134 menores de 18 años interrumpió su embarazo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Galicia alcanzó 1,04 pediatras de Atención Primaria por cada mil niños en 2024, subiendo desde los 0,96 que había en 2023, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press.

Precisamente el IGE ha actualizado este miércoles sus indicadores de Infancia y Adolescencia, con datos de la Consellería de Sanidade, recogiendo que unas 134 jóvenes gallegas menores de 18 años interrumpieron su embarazo de forma voluntaria en 2024, 15 más que en 2023.

Estas cifras también indican que existen hasta 0,76 pediatras de atención especializada por cada mil niños en la Comunidad, así como 0,08 cirujanos pediátricos.

Entre otros datos, el IGE habla de la cobertura de vacunas de la población entre 0 y 1 años, que en su mayoría alcanza el 100% o roza este porcentaje, como la hepatitis B (100%), la meningitis C (98,4%) o la triple vírica (99,6%).

Lo mismo ocurre con la población de hasta 3 años de edad o 6 años. Por su parte, la cobertura de vacunación en adolescentes contra el tétano o la difteria se queda en el 89,9%, subiendo desde el 75% de 2023.

La vacuna del virus del papiloma humano, suministrada a las jóvenes, llega al 75,3% de los casos, subiendo más de 20 puntos en relación al ejercicio previo.

También el IGE publica datos de la incidencia de la tuberculosis en jóvenes de hasta 17 años, con un 3,8% de los casos en 2024. Además, con cifras de 2023, fallecieron 14 niños de entre 0 y 17 años en Galicia por causas externas, el doble que en 2022, y 11 por tumores, uno menos que un año antes.