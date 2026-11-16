Galicia aspira a ser banco de pruebas europeo para la tecnología sanitaria y la longevidad

Foto de archivo - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia reúne condiciones para convertirse en un territorio de referencia en el desarrollo y validación de tecnología sanitaria y soluciones vinculadas a la longevidad, gracias a su elevada proporción de población envejecida, la dimensión de su sistema sanitario público y una base científica y empresarial consolidada.

Así lo recoge el estudio 'Ecosistema de tecnología sanitaria en Galicia 2026', elaborado por EY y promovido por el Cluster Saúde de Galicia, que analiza las fortalezas y los principales retos de crecimiento del sector.

El informe considera que esta combinación sitúa a la comunidad en una posición "favorable" para desarrollar y probar soluciones sanitarias con potencial para extenderse posteriormente a otros mercados. No obstante, advierte de que uno de los principales desafíos es conseguir que la innovación llegue al sistema sanitario y se incorpore al mercado con mayor rapidez.

El ecosistema gallego de tecnología sanitaria está integrado por empresas, universidades, centros de investigación, administraciones públicas y entidades sociales, además de centros tecnológicos e instrumentos de financiación especializados.

En el ámbito empresarial, conviven startups, empresas derivadas de proyectos académicos y hospitalarios y filiales de grupos multinacionales farmacéuticos y tecnológicos. A este tejido se suman 162 entidades biotecnológicas activas, que emplean a cerca de 5.700 trabajadores.

La red de conocimiento incluye las tres universidades públicas gallegas, los tres institutos de investigación sanitaria acreditados --IDIS, IIS Galicia Sur e INIBIC--, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y centros e infraestructuras tecnológicas como CESGA, Gradiant o el hub DATAlife.

La Administración autonómica, a través de la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde (Sergas), así como de organismos como ACIS, GAIN e IGAPE, también desempeña un papel como compradora e impulsora de innovación. El sistema sanitario público gallego contaba con 48.690 profesionales a cierre de 2025.

El socio responsable de las oficinas de EY en Galicia, Pelayo Novoa, señala que el reto consiste en conseguir que el conocimiento generado en la comunidad tenga un mayor efecto sobre su economía, mediante empresas capaces de ganar dimensión, atraer inversión y generar empleo cualificado, así como de mantener en Galicia una mayor parte del valor y la capacidad de decisión.

EL ENVEJECIMIENTO COMO OPORTUNIDAD

El estudio identifica el envejecimiento de la población como uno de los principales ámbitos en los que Galicia puede desarrollar soluciones sanitarias y sociosanitarias. El 26,9% de sus habitantes tiene 65 años o más, frente al 20,7% del conjunto de España, mientras que el índice de envejecimiento alcanza el 231,6, el segundo más elevado del país.

Esta situación convierte a la comunidad en un entorno de interés para probar iniciativas relacionadas con el envejecimiento saludable, los cuidados y la autonomía personal, aunque el informe advierte de que este potencial todavía no se ha traducido plenamente en actividad económica.

Entre las entidades vinculadas a la longevidad que aportan datos de facturación, el 29,4% identifica la fragmentación entre los ámbitos sanitario y sociosanitario como su principal barrera. Además, el 41,2% propone incorporar la perspectiva sociosanitaria a las políticas de innovación en salud y el 32,4% plantea desarrollar programas piloto en residencias públicas y en el Sergas.

El documento también apunta a la financiación de los cuidados de larga duración, que en España se sitúa en torno a la mitad de la media europea, como un factor que condiciona la demanda de este tipo de soluciones.

DIFICULTADES PARA LLEVAR LA INNOVACIÓN AL MERCADO

El acceso al mercado sanitario y la complejidad regulatoria figuran entre los principales obstáculos para el desarrollo de las entidades del sector, por encima de otros factores como la financiación o la disponibilidad de talento, según el estudio.

Las entrevistas realizadas para el informe apuntan a que los procesos de compra pública innovadora pueden superar el año y a que los proyectos piloto tienden a dispersarse, lo que dificulta su posterior extensión al conjunto del sistema sanitario.

Por ello, el documento plantea diseñar desde el inicio proyectos piloto que puedan escalarse, con el objetivo de reducir el tiempo entre el desarrollo de una solución, su validación y su implantación efectiva.

Otra de las oportunidades identificadas es el aprovechamiento de los datos sanitarios. Galicia acumula cerca de dos décadas de información normalizada, aunque su acceso continúa siendo restringido. El estudio propone avanzar en la creación de espacios de datos y entornos de prueba seguros, con información anonimizada, para facilitar su uso en investigación e innovación.

El presidente del Cluster Saúde de Galicia, José Manuel García Oya, considera que los desafíos demográficos y sociales de la comunidad pueden favorecer su posicionamiento en la innovación sanitaria y destaca la capacidad del tejido empresarial y científico para desarrollar soluciones con impacto.

SALUD DIGITAL Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La salud digital constituye el principal ámbito de actividad del 37,5% de las entidades participantes en el estudio. El Sergas es el principal cliente final para el 52,5% de ellas, un porcentaje que alcanza el 93% entre las compañías cuya actividad principal es la salud digital.

Por otra parte, el 32,5% de las entidades consultadas declara tener presencia en mercados europeos o de fuera de Europa, lo que refleja la proyección exterior de parte del ecosistema gallego.

Entre los instrumentos de apoyo a este desarrollo, el informe destaca la Estrategia de la Biotecnología de Galicia 2026-2030, que prevé 805 millones de euros, y los 32,5 millones captados por Galicia en la convocatoria INNTERCONECTA STEP 2025 del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), el 22% del total nacional.

El documento señala, no obstante, que persiste la necesidad de reforzar la financiación en las fases iniciales de los proyectos, especialmente en las etapas de presemilla y semilla, ya que buena parte de los recursos disponibles se dirigen a compañías más maduras.

También menciona el proyecto 1HealthAI-European One-Health AI Factory, coordinado por el CESGA y codirigido por el CSIC, que reúne a las tres universidades públicas gallegas, DATAlife y Gradiant para aplicar inteligencia artificial desde el enfoque 'One Health', que integra la salud humana, animal y ambiental.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros para el periodo 2026-2029, de los que 12 millones proceden de la Unión Europea.

El senior advisor del sector Salud y Life Sciences de EY, Jaime del Barrio, sostiene que el siguiente paso para Galicia pasa por convertir su conocimiento y capacidad de innovación en una ventaja competitiva sostenible, mediante la identificación de los ámbitos en los que puede diferenciarse y la concentración de esfuerzos para ganar escala.