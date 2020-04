Galicia en Común reclama a la Xunta poner en marcha "líneas de ayudas directas" para autónomos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Galicia en Común-Anova-Mareas, Antón Gómez Reino, ha reclamado este domingo a la Xunta poner en marcha "líneas de ayudas directas" para que los autónomos puedan "subsistir" y "afrontar las consecuencias económicas de la epidemia".

Así lo ha trasladado el portavoz del grupo político en un comunicado en el que, además, recordó que la Comunidad "es una de las que no tienen desarrollado aún este tipo de ayudas". En este sentido, ha argumentado que hay más de 200.000 autónomos que precisan apoyo inmediato" ante el parón de actividad y que si no se les otorga "no podrán levantarse" cuando esta situación cese.

Por lo tanto, pide al Gobierno de Feijóo que "complemente" y tome como referencia las medidas adoptadas a nivel estatal como "la moratoria en el pago de cuotas, el aplazamiento en el saldo de deudas con la Seguridad Social y la puesta en marcha de un subsidio específico de desempleo".

Por su parte, Eva Solla ha criticado que "el supuesto apoyo" a este colectivo anunciado por la Xunta "consiste únicamente en una partida de 10 millones para financiar los gastos de adaptación" de aquellas empresas que empiecen a fabricar material sanitario, pero considera que esto es "insuficiente" y apuesta por seguir la estela de comunidades como Cataluña o Euskadi, que aprobaron ayudas directas.

Apunta a "subvencionar pérdidas ocasionadas por el cese de actividad, pago de alquiler o abrir la posibilidad de la excensión de aquellos alquileres" que son propiedad de la Administración autonómica.