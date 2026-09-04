Galicia consolida la red de playas sin humo más amplia de España, con uno de cada cuatro arenales libres de tabaco

Archivo - Gente en la playa en Sanxenxo (Pontevedra), a 6 de abril de 2026 - ELENA FERNÁNDEZ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha celebrado este viernes la consolidación en Galicia de la Red de playas sin humo más amplia de España, concentrando uno de cada cuatro arenales libres de tabaco.

El titular de la cartera sanitaria ha intervenido en la entrega de diplomas de la Rede Galega de Praias sen Fume en la categoría oro, que tuvo lugar en la playa fluvial de Begonte.

En su intervención, el conselleiro ha explicado que, para darle más fuerza y seguridad jurídica a este proyecto, su departamento ya inició, con la Federación Galega de Municipios y Provinciales (Fegamp), los trabajos para elaborar una normativa común que ayude a los ayuntamientos a regular las sanciones, siguiendo el modelo que ya se aplica con éxito en ciudades como Barcelona o San Sebastián.

Además de celebrar la consolidación de la red más extensa de todo el Estado, Gómez Caamaño ha referido que su departamento aspira a dotar de una normativa sancionadora que refuerce "aún más" la lucha contra el tabaquismo.

Para ello, el titular sanitario de la Xunta ha incidido en que Galicia cuenta desde hace unos meses con la ley de protección de la salud de los menores y de prevención de conductas adictivas, "norma pionera", que sitúa a Galicia "a la vanguardia de Europa en la protección de la salud de los menores, y que incide de manera notable en la prevención del tabaquismo".

"No solo se trata de delimitar nuevos espacios libres de humo, sino de proteger a nuestros menores de esa adicción, estableciendo la prohibición de la venta a menores de cigarrillos electrónicos o vapeadores", ha defendido Caamaño.

CASI 250 ESPACIOS SIN HUMO

La iniciativa Praias sen fume comenzó hace diez años y, desde entonces, no ha parado de crecer hasta consolidarse como un "ejemplo de política pública pionera", reconocida como Buena Práctica del Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad y convertida en un referente para otras comunidades.

Los 19 ayuntamientos precursores que apostaron por el programa en el año 2016, son en la actualidad 85 municipios, que suman un total de 249 arenales y puertos sin humo, de los que 39 son playas fluviales como la de Begonte, en la que se ha celebrado el acto de este viernes, que lleva participando desde el año 2018.

La Consellería de Sanidade ha querido hacer una distinción especial y reconocer a 49 ayuntamientos en la categoría de oro, puesto que han declarado como espacio libre de humo el 100% de sus arenales, 18 en la provincia de A Coruña, 10 en la de Lugo, 8 en la de Ourense y 13 en la de Pontevedra.

En la provincia de A Coruña: Cedeira, Cabanas, Corcubión, Fene, Laxe, Mañón, Noia, Olleiros, Ponteceso, Pontedeume, Rianxo, Valdoviño, Bergondo, Boiro, Cabana de Bergantiños, Dumbría, Malpica de Bergantiños y Muros. En la provincia de Lugo: Barreiros, Cervo, Begonte, Castro de Rey, Chantada, Cospeito, Mondoñedo, Outeiro de Rei, O Saviñao y O Vicedo.

En la provincia de Ourense: Bande, Avión, Castro Caldelas, Vilariño de Conso, Beariz, Laza, A Veiga y Castrelo de Miño. En la provincia de Pontevedra: Cerdedo-Cotobade, Lalín, A Guarda, Baiona, Ponteareas, Pontecaldelas, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilaboa, Mondariz, Catoira y A Lama.