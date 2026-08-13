Galicia "cumplirá la ley" en el reparto de menores migrantes, pero demanda planificación y financiación

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participa en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Juventud - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia "cumplirá la ley, como siempre ha hecho" ante un hipotético nuevo reparto de menores migrantes tras lo sucedido en Ceuta, pero exige del Gobierno estatal planificación y recursos, "algo que no está habiendo".

Así lo ha expresado el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, tras intervenir en la Comisión Sectorial de Infancia e Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud.

Tal y como ha señalado ante los medios, en la reunión ha trasladado que no se debe "normalizar" lo ocurrido en Ceuta. "Creemos que es muy peligroso normalizar que esto suceda y que no haya ningún tipo de responsabilidad", ha asegurado, recordando que el Gobierno central es la administración competente en lo que respecta al control de fronteras, "un absoluto descontrol".

"Y eso se traduce en que, a día de hoy, casi 15 días después de esta avalancha, continúe habiendo miles de menores, que fue lo que se nos ha trasladado hoy, desatendidos en la ciudad de Ceuta. Eso desde el punto de vista de la infancia es inadmisible y, por supuesto, una responsabilidad del Gobierno de España que tiene que solucionar de inmediato", ha aseverado.

Además de trasladar su solidaridad a Ceuta, han solicitado al Ejecutivo que habilite "urgentemente" todos los recursos "que sean necesarios" para atender a esos migrantes.

A este respecto, ha recordado que hace algunas semanas el Gobierno comunicó a Galicia y al resto de comunidades un recorte en la financiación que reciben para la atención de los menores migrantes. En el caso gallego, fue del 82% respecto a lo consignado en 2025.

"Es decir, por una parte, se pone el foco en las comunidades autónomas como las administraciones que tenemos que resolver un problema que no causamos y, por otra, al mismo tiempo, el Gobierno reduce un 82% la financiación", lamenta.

Jacobo Rey también ha manifestado su preocupación por lo que, a su juicio, es una falta de "claridad" del Ejecutivo en cuanto a la resolución del problema.

"En los últimos días venimos escuchando a miembros del Gobierno anticipar un reparto de menos y, por otro lado, escuchamos otras declaraciones de ministros hablando de que se va a priorizar la reagrupación familiar. Esto es contradictorio y, por tanto, creemos que es fundamental y urgente aclarar la posición del Gobierno", afirma.

25 MILLONES PARA CEUTA

Jacobo Rey ha explicado que el únicoo punto de la reunión de este jueves era la aprobación de un crédito urgente de 25 millones de euros para la atención de unos mil menores migrantes por parte de Ceuta.

Galicia respalda la medida pero pide concreción en cuanto a las cifras, puesto que todo apunta, ha explicado Rey, a que son muchos menores más.

Respecto a cuántos menores de ese total podría asumir Galicia, Rey no ha concretado cifras, alegando que no saben "siquiera" cuántos menores hay en Ceuta.

Además, y si bien ha incidido en que "cumplirán la ley", ha remarcado que los sistemas de protección de todas las regiones están muy tensionados.

Ha recordado que la Xunta, desde que comenzó el proceso de traslados a raíz de la modificación de la ley de extranjería en marzo de 2025, ha acogido a 141 menores migrantes no acompañados, principalmente de Canarias y de Ceuta.

"Es una situación de máxima preocupación que está afectando a la ciudad autónoma, a la convivencia y a toda la ciudadanía. Entendemos que es urgente y prioritario que el Gobierno de España asuma las riendas de la situación y ponga los recursos ya. No dentro de dos semanas, no dentro de un mes, ahora mismo, para atender a todos a todos estos menores migrantes", ha concluido.