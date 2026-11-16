Galicia entregará a los padres 40.000 sensores de alerta para evitar que un niño quede olvidado en el coche

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, preside a reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 16/11/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta entregará a los padres de niños recién nacidos y menores de dos años 40.000 sensores de alerta que, conectados al vehículo, permitan evitar que un niño se quede olvidado en un coche.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha señalado que, con esta medida, Galicia será "pionera" y se adelantará a la obligación establecida por la Unión Europea de que los nuevos vehículos cuenten con este tipo de sensores para evitar fallecimientos vinculados a estos olvidos.

Alfonso Rueda ha señalado que los dispositivos, 40.000 en total, se entregarán dentro de la Cesta Benvida a los padres de los niños recién nacidos y también se darán a través de los servicios de pediatría a los padres de bebés menores de dos años.

Se trata, ha concretado la conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez, de sensores de peso y presión que irán conectados directamente al vehículo y que servirán de señal de alerta para evitar que un niño se quede encerrado en un coche. La inversión total en esta medida será de 1.350.000 euros.