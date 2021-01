Habrá una reprogramación en algunas residencias mientras se prevé administrar la segunda dosis "entre el 18 y el 20 de enero"

VIGO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galicia espera recibir unas 30.000 dosis de la vacuna Moderna entre enero y febrero, según ha manifestado la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, en una entrevista concedida a Europa Press.

Sobre esta vacuna, ha indicado que por parte del Ministerio de Sanidad se les trasladó "que es posible que nos entre alguna dosis" lo que ha llevado a la Xunta, ha expuesto, a "reprogramar" la vacunación para ver "cómo compaginar ambas", ha dicho sobre esta vacuna y la de Pfizer.

"La programación va a ser ambiciosa, vamos a intentar vacunar al máximo numero de personas en el menor tiempo posible", ha dicho la directora xeral de Saúde, que ha incidido en que Galicia tiene "más capacidad de vacunación que vacunas nos han enviado".

Preguntada sobre las dosis recibidas, ha señalado que en estos momentos están llegando a Galicia de Pzifer "18.500 semanales". "Y esta previsión, entre 18.500-19.500, se va a prolongar durante el primer trimestre del año".

En cuanto a la de Moderna, ha afirmado que se les ha comunicado "que enviarán dosis". "Probablemente durante la segunda semana de enero, estamos pendientes de que nos confirmen las dosis exactas, pero calculamos que no superarán las 30.000 en estos primeros dos meses", ha precisado.

VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS

Por otra parte, sobre la vacunación en residencias, ha cifrado hasta el día 6 en unas 15.500 las personas vacunadas, de ellas unos 6.500 trabajadores y el resto usuarios de estos centros.

Con este ritmo de vacunación, se ha mostrado convencida de que podrán cumplir el objetivo de acabar a mediados de enero la vacunación de esta primera dosis en las residencias.

No obstante, ha admitido que van a quedar residencias en las que haya que vacunar "posteriormente" por la aparición de algún brote. "Eso es normal, si hay un brote no se puede vacunar hasta que se haya resuelto ese brote, no le vemos mayor transcendencia".

Así, ha expuesto que, cuando se terminen los brotes en las residencias afectadas, se programará de nuevo la administración de vacunas. "Y en un par de días podríamos acabar la vacunación", ha dicho.

Respecto al origen de positivos en vacunados, como los dos casos detectados en la residencia de Burela (Lugo), ha asegurado que hay que "separar la vacunación de estos positivos". "Probablemente eran personas que ya estaban incubando la enfermedad, pero no tiene nada que ver la vacunación con esa positividad", ha remarcado.

Asimismo, ha avanzado que están analizando la posibilidad de que, cuando se termine la vacunación en las residencias, hacer de forma "paralela" la vacunación de la segunda dosis a usuarios y trabajadores de estos centros y la de profesionales sanitarios.

SEGUNDA DOSIS

Sobre la segunda dosis, ha indicado que calculan que sea "entre el 18 y el 20 de enero". "Siempre y cuando nos lleguen las vacunas", ha precisado. Por otra parte, ha expuesto que su intención es ponerla a los 21 días como recomienda su fabricante.

No obstante, no ha descartado aplazarlo si hubiese "un problema de stock o logístico". "La Organización Mundial de la Salud ya se ha pronunciado que se podría poner el refuerzo en vez de a las tres a las cuatro semanas o prolongarlo 42 días, pero nuestra intención inicial es reiniciar a los 21 días", ha apostillado.

Por otra parte, sobre la campaña de vacunación llevada a cabo por el Sergas, el centro Domus Vi de Carballo ha confirmado que la totalidad de los residentes y trabajadores, un total de 220 personas, han recibido la primera dosis de la vacuna y que la intención es, pasados los 21 días, que reciban la segunda dosis.