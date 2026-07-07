Galicia experimentó el segundo mes de junio más cálido de su historia con dos olas de calor y lluvia escasa

Rueda de prensa de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázuqez, y el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada- EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha experimentado el segundo mes de junio más cálido desde que existen registros, con dos olas de calor y precipitaciones "escasas e irregulares".

Así lo ha resumido el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, en una rueda de prensa para hacer balance meteorológico de este mes de junio en la que ha estado acompañado de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

Taboada ha indicado que el mes comenzó "relativamente tranquilo" con temperaturas incluso "algo más bajas" para la época del año de lo esperado. Sin embargo, los termómetros empezaron a subir con el paso de los días, experimentando dos episodios de calor "importantes", entre el 11 y el 14 y posteriormente, entre el 20 y el 24.

Así las cosas, el mes tuvo una anomalía de 2,6 grados, convirtiéndose en el segundo mes de junio más cálido desde que existen registros. Incluso, ha subrayado, las temperaturas mínimas fueron "bastante elevadas", manifestando una tendencia ascendente.

Unas temperaturas elevadas que también han acompañado en el inicio de este mes de julio, en el que la Comunidad experimentó una nueva ola de calor en la que Ourense alcanzó los 42,6º en la jornada del pasado sábado.

Con respecto a las precipitaciones, en términos generales junio fue un mes seco, en el que apenas llegaron frentes del Atlántico y las lluvias fueron "escasas e irregulares", con algunas de carácter tormentoso en el interior de Lugo. "Ha sido la cuarta primavera más seca desde el año 1961", ha señalado.

Ahora, el territorio se encamina hacia el final de esta ola de calor, con la entrada de aire del Atlántico que irá desplazando al aire cálido del Norte de África. No obstante, ha apuntado, el calor se mantendrá unos días más en Ourense y en el sur de Lugo.

En este contexto, Ángeles Vázquez, ha asegurado que las olas de calor no son algo excepcionar, aunque si lo es que "vayan una detrás de otra". A estas alturas, ha precisado, que su Ejecutivo ya emtió 16 alertas por ola de calor, pese a que el verano acaba de empezar.

"Esto también es fruto de que arrastramos un mes de junio atípico. Digo atípico porque llovió un 50% menos de la media de la serie histórica y podemos decir que fue el segundo mes de junio con temperaturas más altas también en la serie histórica", ha expuesto.

CRITICAS AL GOBIERNO CENTRAL

En su intervención, la titular de Medio Ambiente, también ha criticado al Gobierno central por no haber presentado todavía los proyectos que optan a la financiación europea del Fondo Social por el Clima.

Vázquez ha trasladado el "cabreo" al ver que el Ejecutivo nacional lleva "un año de retraso", ya que deberían haberlos presentado a 30 de junio de 2025. "Galicia presentó proyectos por cerca de 1.300 millones de euros y nos encontramos con que no están recogidos como querríamos", ha lamentado.

"No sirven solo los titulares, lo que tiene que haber es implantación en el territorio. De ahí que nosotros quitáramos a través de fondos propios actuaciones para refugios climáticos", ha indicado.

En este sentido, ha cargado contra el BNG por co-gobernar con el Gobierno de España y no decir "absolutamente nada" al respecto del "retraso" a la hora de presentar los proyectos para optar a los fondos.

Con todo, la titular de Medio Ambiente ha remarcado que la Xunta de Galicia tiene claro que hay que implementar los fondos europeos y que el Gobierno de España no "debería permitirse perder estos fondos".