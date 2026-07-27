Galicia "flexibilizará" la norma de titulaciones universitarias y reducirá los mínimos de alumnos

Archivo - Alumnos durante la prueba de acceso a la universidad. Foto de archivo. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que el Gobierno autonómico va a iniciar la tramitación de una nueva normativa en materia de titulaciones universitarias para "modificar y modernizar" la existente, introduciendo una "mayor flexibilidad en la oferta de grados y másteres". Entre las principales novedades está que, de acuerdo con la evolución demográfica, se reducirá el número mínimo de alumnos.

La Xunta incide en que este paso se da teniendo en cuenta sobre todo la dinámica poblacional presente y futura y para seguir fortaleciendo el sistema universitario. "El objetivo es poder diseñar un catálogo de titulaciones innovador, de calidad y alineado con las necesidades socioeconómicas de hoy en día", ha indicado el presidente.

El Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, ha tomado razón del inicio de la tramitación del futuro decreto que regulará las enseñanzas universitarias oficiales en Galicia, a través del proceso de consulta pública previa, que se abrirá esta semana.

El objetivo es recoger las máximas aportaciones para la elaboración de un texto en el que, recalca el Ejecutivo autonómico, ya están participando las universidades públicas.

La principal novedad, según explicó el presidente, es "que se va a reducir el número mínimo de alumnos que debe tener una titulación, teniendo en cuenta la evolución demográfica".

El nuevo texto normativo tendrá en cuenta si se trata de estudios de grado o de másteres y si se oferta en los campus centrales o en los campus no centrales. En este sentido, se detallarán los criterios establecidos para cada caso, así como las adaptaciones específicas para titulaciones concretas, como hasta ahora.

MÍNIMOS VIGENTES

De este modo, se actualiza el decreto vigente hasta la actualidad que, tal y como explicó Rueda, "es de 2011, por lo que tiene que adaptarse a la evolución de todos estos años". En él, se establecían un número mínimo de 50 alumnos y alumnas nos campus centrales y 45 en los no centrales para los grados universitarios y de 20 alumnos y alumnas en el caso de los másteres.

En todo caso, a lo largo de los años, se establecieron una serie de indicaciones especiales para casos específicos.

El objetivo de esta nueva normativa es flexibilizar estos mínimos para adaptarlos a la dinámica demográfica, al tiempo que se incidirá también en la captación de alumnado de fuera, tanto nacional como internacional.

MAPA DE TITULACIONES "MÁS COMPLETO"

El futuro decreto también regulará el mapa de titulaciones como un instrumento de planificación, coordinación y ordenación de la oferta docente del Sistema universitario gallego a medio plazo.

El objetivo marcado es completar la totalidad de las titulaciones significativas que se puedan cursar en Galicia, sobre todo en lo que respecta al campo científico y profesional. Así, tal y como recordó el presidente de la Xunta, "en el curso que acaba de finalizar, el 2025-2026, se ofertaron 141 grados, 218 másteres y 136 doctorados" en todo el Sistema universitario de Galicia.

"El objetivo es seguir ampliando este catálogo, teniendo en cuenta las nuevas demandas del mercado laboral y poniendo especial énfasis en aquellas titulaciones que, tal y como permite vislumbrar la situación actual, tendrán mucho futuro porque contarán con una gran demanda y mucha empleabilidad", ha destacado.

Por otra parte, partiendo del nuevo contexto jurídico surgido de la Ley orgánica del sistema universitario en el ámbito estatal, la nueva normativa autonómica incorporará la regulación de otras cuestiones, como la mención dual, los programas académicos de simultaneidad, los de recorrido sucesivo, las titulaciones conjuntas internacionales, los itinerarios abiertos o la formación a lo largo de la vida mediante microcredenciales y programas de corta duración.

"En definitiva, seguimos trabajando para ampliar y adaptar a la situación actual de Galicia la oferta universitaria y, por supuesto, lo haremos como hasta ahora, en estrecha colaboración con las tres universidades públicas gallegas", ha asegurado Rueda.

RENOVACIÓN DEL CONSELLO ESCOLAR

El Gobierno gallego también ha dado luz verde a la renovación parcial de la composición del Consello Escolar de Galicia. La actualización se limita a la incorporación de cuatro nuevos miembros.

En el grupo correspondiente a ANPE-Galicia Sindicato Independente, Julio César Trashorras de la Fuente pasa a ocupar el puesto de Julio Díaz Escolante; mientras que la Dirección Xeral de Igualdade designa a Eloína Ingerto en sustitución de María Quintiana.

Asimismo, la Federación de Centros de Educación e Xestión incorpora a Francisco Barros Sanmartín, que sustituye a Juana María Otero Torres; y en el caso de la USC, se propone la entrada de Javier Rico Díaz por José Ángel Armas Castro.

MEDIO MILLÓN DE EUROS PARA EL INSTITUTO PADRE SARMIENTO

Por otra parte, el Gobierno gallego ha renovado su compromiso y destinará casi 500.000 euros a financiar el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, un centro mixto de investigación de titularidad compartida entre la Xunta y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El centro se dedica a actividades de investigación, formación, transferencia de conocimiento y divulgación en el ámbito de la historia.