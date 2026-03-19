Galicia incrementa un 2,7% los residentes en el exterior, hasta 563.303

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población de Galicia residente en el exterior aumentó un 2,7% en 2026, al pasar de 548.252 a 563.303 personas, según la Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los incrementos se produjeron en las cuatro provincias: en A Coruña pasaron de 190.390 a 195.524 (+2,7%), en Lugo de 78.889 a 81.886 (+3,8%), en Ourense de 118.335 a 120.898 (+2,2%) y en Pontevedra de 160.638 a 164.995 (+2,7%).

Las mayores alzas de residentes gallegos en el exterior entre 2025 y 2026 se concentraron en América (especialmente Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos y Brasil), seguidos de subidas generalizadas en Europa y el resto de continentes.

Por continente, a 1 de enero, los residentes en el exterior de Galicia se corresponden en un 78,4% con América (441.346) y en un 20,8% con Europa (116.947). El 0,2% corresponde a África, el 0,3% a Asia y el 0,4% a Oceanía.

Los principales países de residencia son Argentina (191.552), Uruguay (45.176), Cuba (51.326), Venezuela (30.329), Brasil (53.542), México (16.211), Estados Unidos (29.774), Suiza (40.825), Francia (20.136), Reino Unido (16.505) y Alemania (18.035).

ESPAÑA

En España, por continente, el 60% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 36,4% en Europa y el 3,6% en el resto del mundo.

Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2025 se dieron en América (115.965 más) y Europa (32.791) y en términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en Asia (9,2 por ciento) y África (6,5 por ciento).