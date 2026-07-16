Galicia no firmará el convenio propuesto por Madrid para el abono del transporte por falta de "reciprocidad"

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, visita las obras de un pabellón en Abegondo (A Coruña) - XUNTA

A CORUÑA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha asegurado este jueves que Galicia no firmará el convenio propuesto por la Comunidad de Madrid para el abono del transporte por no "introducir la reciprocidad".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convenio para que los estudiantes y universitarios que residan fuera de la región puedan acogerse al bono transporte sin la necesidad de empadronarse.

La necesidad de firmar este acuerdo reside en la decisión de la Comunidad madrileña de únicamente expedir la Tarjeta de Transporte Público, que da soporte al abono, a personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y algunas zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Preguntado sobre si Galicia evaluó ya el acuerdo, Diego Calvo ha explicado que la Xunta lo analizó. "Tenemos distintas formas de gestionar el transporte", ha dicho.

Así, ha explicado que como el acuerdo propuesto por Ayuso "no permite introducir la reciprocidad", la Xunta "no lo va a firmar".

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió en días pasados a la Comunidad de Madrid que la Xunta iba a exigir esta "reciprocidad" en el convenio propuesto sobre el abono de transporte de la región para personas no empadronadas.

Rueda, que aseguró que le había sorprendido que la Comunidad anunciase el acuerdo antes remitir la invitación, recordó que hay madrileños que se benefician de las bonificaciones y ventajas de Galicia en el ámbito del transporte y que esta condición de "reciprocidad" iba a ser "innegable".

OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ABEGONDO (A CORUÑA)

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se ha pronunciado de este modo durante una visita al pabellón polideportivo municipal de San Marcos, en Abegondo (A Coruña), para comprobar el resultado de las actuaciones de remodelación y ampliación que se están realizando en estas instalaciones deportivas.

La Xunta destina a esta iniciativa más de 700.000 euros a través del apoyo a proyectos estratégicos de la convocatoria de 2025, en el marco del fondo adicional del Fondo de Cooperación Local (FCL).

Esta actuación forma parte de la veintena de proyectos de carácter estratégico apoyados por la Xunta en la convocatoria de 2025; en el ejercicio anterior se financió casi otra veintena de proyectos.

En cada una de las dos anualidades, el presupuesto superó los 8 millones de euros, lo que supuso una inversión acumulada en dos años de más de 16 millones de euros en casi 40 proyectos estratégicos en los municipios de la comunidad.

En la convocatoria de este 2026, publicada a comienzos del pasado mayo, la cuantía se incrementó hasta los 10 millones de euros, consolidando esta línea como un instrumento fundamental para los ayuntamientos gallegos.

En el caso de Abegondo, la Xunta destacad la relevancia de esta actuación ya que, al igual que los proyectos estratégicos apoyados en las distintas convocatorias, su impacto trasciende el ámbito municipal y beneficia a otros municipios del entorno.