Galicia notifica 10 nuevos fallecimientos y eleva el total de víctimas de la covid a 1.380

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha notificado este lunes 10 nuevos fallecimientos vinculados a la pandemia de covid-19 en Galicia, con lo que la cifra total de muertos relacionados con el coronavirus se sitúa en los 1.380.

Esta cifra, no obstante, no hace referencia exclusivamente a las personas fallecidas en las últimas 24 horas, si no que se corresponde a la actualización del recuento de Salud Pública de víctimas registradas a lo largo del fin de semana que se han comprobado que eran positivas a la covid-19.

En concreto, cuatro de los fallecidos estaban ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago: un hombre de 84 años, una mujer de 88, una mujer de 87 y otra mujer de 77 años; mientras que el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee ha registrado tres muertes, la de un hombre de 64 años, la de una mujer de 73 y la de un hombre de 84, estos dos últimos procedentes de la residencia DomusVi de Vimianzo.

Por otra parte, ha fallecido una mujer de 84 años en el Hospital de A Coruña, un hombre de 68 años que se encontraba ingresado en Povisa, en Vigo, y un hombre de 71 años en el Hospital de Ferrol.