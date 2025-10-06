Galicia presenta alegaciones contra la condonación de la deuda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que la Xunta presentará alegaciones contra el anteproyecto de ley de condonación de la deuda y ha vuelto a reclamar que se negocie un nuevo modelo de financiamiento.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, que ha presidido ante la ausencia del presidente Alfonso Rueda, que pasará esta semana unos días de descanso.

Según ha destacado Calvo, el Gobierno gallego rechaza esta medida porque "no se perdona la deuda a las comunidades, sino que la pagan "entre todos". "Es una medida injusta y que se aplica con criterios arbitrarios y no técnicos", ha reiterado.

En esta línea, ha insistido en que Galicia "está en contra" porque "no se va a traducir en una mayor capacidad de gasto" y ha subrayado que "no cumple con el fin para el que supuestamente fue concendida". "No va a reforzar ni a mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades. Reclamamos que se negocie un nuevo modelo de financiamiento según las características de cada comunidad", ha aseverado el conselleiro de Presidencia.

