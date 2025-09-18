Galicia producirá un nuevo radiofármaco que facilita el diagnóstico de precisión del cáncer de próstata avanzado

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visita la Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, en Ordes (A Coruña). - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha anunciado este jueves el inicio de la producción en Galicia de un nuevo radiofármaco que facilita el diagnóstico de precisión del cáncer de próstata avanzado.

Así lo ha indicado esta mañana durante una visita a la Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, emplazada en el ayuntamiento coruñés de Ordes.

Tal y como ha detallado el conselleiro, durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre se han podido suministrar las primeras dosis del radiofármaco, y a finales de este mes la unidad gallega estará en condiciones de abastecerlo de forma regular a todos los hospitales del Sergas.

En su visita, ha reivindicado que esta unidad se ha erigido, en sus 25 años de historia, en un referente nacional en la producción de dosis de radiofármacos para exploraciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas y, además, con un "enorme valor clínico" en el campo de la medicina nuclear.

Desde estas instalaciones se elaboran y distribuyen bajo demanda las monodosis de radiofármacos para los ocho servicios de medicina nuclear de los hospitales gallegos, además de gestionarse los residuos que producen.

Gómez Caamaño ha explicado que esta unidad fue optimizando su rendimiento hasta llegar a producir más de 32.000 dosis en el pasado año, lo que supone distribuir de media 130 dosis de radiofármacos para diagnóstico avanzado en los hospitales gallegos.

También ha incidido en que contar con un centro unificado ha supuesto "homogeneizar la producción y multiplicar las garantías de seguridad" en la elaboración de compuestos radioactivos que antes se producían en cada hospital, "lo que aumentaba la variabilidad en los procedimientos". Además, bajan los costes y se garantiza un acceso igualitario para todos los pacientes.