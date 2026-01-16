Galicia reduce en un 45,6% las personas con más de 6 meses en espera de dependencia y el tiempo medio baja a 324 días

Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene.

Un total de 1.464 personas estaban en la lista de espera de la dependencia en Galicia a 31 de diciembre de 2025, lo que supone una reducción de casi la mitad (45,6%) respecto a 2024, cuando esta cifra se situaba en 2.692. A nivel estatal, la reducción es de un 18,4%, con un total de 152.693 personas en espera.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha publicado estos datos este viernes, incluye en ellos a las personas que llevan más de 6 meses (el plazo que marca la ley) a la espera de resolución de grado, con grado reconocido sin prestación y con prestación pero a la espera de que esta sea efectiva.

En cuanto al tiempo de espera, Galicia es la sexta comunidad con más plazo de aguarda, con una media de 324 días desde la solicitud hasta la resolución de prestación. Aunque sigue siendo un tiempo que supera al marcado por la ley, la Comunidad consigue reducirlo respecto a los 386 días de 2024 y se sitúa por debajo de la media nacional, que crece de 334 a 341 días en el último año.

Por comunidades autónomas, las que menos tiempo de espera registran son Ceuta (82 días), Castilla y León (113) y País Vasco (129); y las que más, Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430).

De forma detallada, en Galicia se espera una media de 166 días entre la solicitud y la resolución de grado --255 en la media estatal-- y 154 días entre la resolución de grado hasta la de prestación --66 días en toda España--.

Asimismo, los beneficiarios con prestación efectiva crecen un 22,6% hasta 92.878, registrando el segundo mejor dato por detrás de Canarias. El ascenso es generalizado un España, donde esta cifra sube un 9,4% (141.151 personas más).

LA GENERACIÓN DEL 'BABY BOOM' AUMENTA LA PRESIÓN

Estos datos, según ha precisado la secretaria de Estados de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en una rueda de prensa, se enmarcan en un contexto de aumento de solicitudes. En concreto, han crecido un 7,4% en el último año (160.667 solicitudes más) y, en Galicia, un 17,9% (100.525 más).

"La generación del 'baby boom' hace que la presión, el número de solicitudes, se incremente", ha explicado. En este sentido, ha abogado por seguir reforzando la capacidad del Sistema para dar respuesta a los desafíos demográficos y sociales de los próximos años

"Este proceso de crecimiento y transformación simultáneos exige seguir ajustando el diseño de las políticas públicas, la financiación y la forma en que el sistema organiza y combina sus apoyos", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que en diciembre superó su primer examen en el Congreso y que ahora empieza a negociarse con los grupos parlamentarios. Otro reto, según ha añadido, es el de las profesionales del sector, pues calculan que en 2030 faltarán 260.000 trabajadoras adicionales.

Ante este desafío, Martínez ha avanzado que están trabajando dentro del Gobierno en un real decreto de Formación Profesional ya que, según ha indicado, para poder trabajar en el sector hace falta un grado reconocido, una acreditación de competencias que "limita" la incorporación de "muchas mujeres que están realizando cuidados en el ámbito informal".

CRÍTICAS DE DIRECTORAS Y GERENTES

Por otra parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha elevado a 258.167 las personas en lista de espera de dependencia, incluyendo a aquellas que llevan menos de 6 meses esperando.

De este modo, ha calificado de "cruel" que el Ministerio de Derechos Sociales contemple en sus datos solo a aquellos solicitantes que lleven más de 6 meses aguardando a la resolución de grado o a que se haga efectiva la prestación.

"258.167 personas en listas de espera, diga lo que diga el Ministerio, han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia, y están esperando ser valoradas, que se haga el PIA o recibir de manera efectiva la prestación o servicio al que tengan derecho", ha señalado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un comunicado.