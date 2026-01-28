Galicia reduce el abandono escolar en el último año al situarse en el 10,4%, según destaca la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha cerrado el año 2025 con una tasa de abandono escolar del 10,4%, lo que supone 0,4 puntos menos que el año anterior y coloca a la comunidad 2,4 puntos por debajo del promedio estatal (que es del 12,8%), tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa.

Así, ha desgranado que, en el último año, "Galicia redujo el doble que el Estado" esta variable que mide el porcentaje de personas entre 18 y 24 años sin titulación superior a la ESO. Es decir, aquellas que no cursaron FP Básica o de grado medio ni Bachillerato, y que no siguen ningún tipo de formación (reglada o no reglada) en la actualidad.

En concreto, la tasa es casi el doble en el caso de los hombres que de las mujeres (13,5% frente a 7,2%), por lo que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha recordado que establece "medidas especiales" en el Plan FPGal360 para actuar en este colectivo.

De hecho, ha subrayado que la iniciativa "empieza a dar los primeros frutos", pues la tasa entre los varones disminuyó 1,5 puntos con respeto a los 15 puntos registrados en 2024.

Con todo, el Gobierno gallego ha indicado que, a pesar de subidas puntuales, Galicia mantiene una "senda continuada de descenso" en esta tasa desde el 25,8% registrado en el año 2009. Es decir, "la reducción a lo largo de los últimos 15 años es de más de 15 puntos", ha concluido.