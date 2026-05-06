Galicia registra el cuarto mes de abril más seco de la serie histórica

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El avance del último informe climatológico elaborado por Meteogalicia indica que la comunidad registró un mes de abril "muy cálido y muy seco", el cuarto más seco de la serie histórica.

Según destaca la Xunta en un comunicado, el pasado mes quedó definido por la influencia de las altas presiones que aportaron, por momentos, masas de aire cálido hacia Galicia.

Los valores de las temperaturas medias fueron mucho más elevados de lo que cabría esperar en este época del año mientras que las precipitaciones fueron, localmente, muy escasas.

Esta situación cambió en los últimos días del mes, ya que el 25 comenzó un periodo caracterizado por las tormentas, formadas por la mezcla entre el aire cálido de la superficie y el frío de las capas medias y altas de la troposfera.

Los días 26, 27 y 28, las tormentas afectaron a grandes áreas del interior, con precipitaciones, localmente, torrenciales, granizo y mucho aparato eléctrico.

La media de las precipitaciones acumuladas en Galicia para la serie histórica 1961-2026 fue de 35 litros por metro cuadrado, lo que, según los datos registrados en 16 estaciones meteorológicas representativas, es un 69% inferior a los valores climáticos habituales en este periodo, por lo que se considera un mes muy seco.

Los acumulados más altos, con datos entre 80 y 100 litros por metro cuadrado, se registraron en áreas del suroeste de la provincia de Ourense, en el entorno de las sierras de O Laboreiro, O Xurés y Larouco, y la menor cantidad de precipitación --entre 10 y 15 litros por metro cuadrado-- se dio en áreas de A Terra Chá, As Mariñas Coruñesas y A Mariña Central y Oriental Lucense.

En cuanto a las temperaturas, alcanzaron en general valores muy por encima de lo esperado en un mes de abril debido a la frecuente aparición de situaciones anticiclónicas que arrastraban aire cálido procedente del norte de África.

La temperatura media en abril fue de 13,5 graos, lo que supone 1,6 grados por encima del valor normal climatológico, según los datos registrados en once estaciones meteorológicas representativas.

Estos datos hacen que el pasado mes se pueda considerar como muy cálido. Más en detalle, la media de la temperatura mínima fue de 6,5 grados y la de la máxima fue de 18,5 grados.

Las temperaturas más altas --entre 21,4 y 22,6 grados-- se registraron en las ribeiras de los ríos Sil, Támega, Avia, Tea y Miño de Ourense, mientras que las más bajas --entre 3,4 y 4,4 grados- se concentran en las sierras de Queixa y Calva y en áreas de la comarca de A Limia.