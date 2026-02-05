Galicia registra más de 200 incidencias, con árboles caídos, carreteras inundadas y bajos anegados

La cascada de Fervenza de Belelle (A Coruña) durante la borrasca que afecta a Galicia, a 27 de enero de 2026, en Neda, A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha registrado en las últimas horas un total de 213 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con la caída de árboles y objetos en las vías y la provincia más afectada sigue siendo la de Pontevedra.

Así, desde las 00.00 horas de este jueves, las intervenciones registradas tienen que ver, mayoritariamente, con la caída de árboles (44), objetos en las vías (17) y cables (9).

También se registraron inundaciones de carreteras o con bolsas de agua (22), desprendimiento de tierra y piedras (17), inundaciones en viviendas y bajos (10), socavones (10) y derrumbes (4).

Las condiciones climáticas también influyeron, en algunos casos, en los accidentes de tráfico, que suman 41. En 28 de ellos no se registraron heridos, en 11 hubo herido y en dos las personas implicadas necesitaron ayuda de los bomberos.

Las provincias más afectadas son la de Pontevedra (82), seguida de la de Ourense (55), A Coruña (47) y, finalmente, Lugo con 29 incidencias registradas.

Entre los ayuntamientos con mayor número de intervenciones, destacan A Estrada (9), Ourense (9), Vigo (7), Santiago (6), Lugo (5), Moaña (5), Mos (5), Cambados (4), O Carballiño (4), A Coruña (4), Redondela (4), San Cibrao das Viñas (4) y Tui (4).

La central de emergencias remarca que ninguna incidencia tuvo consecuencias graves para las personas, pero el temporal ocasionó daños en viviendas de los ayuntamientos ourensanos de Barbadás, Beariz, Rairiz de Veiga y Ribadavia, así como en Moaña, debido a la acumulación de agua en los bajos de los inmuebles.

Las fuertes lluvias y las mareas vivas también obligaron a cortar durante esta jornada la autovía PO-11, que une Pontevedra y Marín, así como un tramo de la PO-12.

En Vigo, tras la reunión del Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL), el Ayuntamiento ha informado de la señalización de los paseos de las playas de O Vao y Samil, para informar a la gente de la recomendación de evitar actividades en esas zonas.

Asimismo, los parques de Castrelos, O Castro, A Riouxa y Samil han permanecido cerrados como medida preventiva y el gobierno local ha hecho un llamamiento a la prudencia, solicitando a los ciudadanos que respeten las advertencias e indicaciones. Tampoco se permite el acceso a los cementerios municipales.

Por otra parte, el mal tiempo ha condicionado el funcionamiento del transporte de ría durante toda la jornada, y gran parte de los servicios entre Vigo y los puertos de Cangas y Moaña han tenido que ser suspendidos en esta jornada.

PLAN INUNGAL

Ante esta situación, la Xunta mantiene activo el Plan Inungal en fase de preemergencia, para controlar y hacer seguimiento del caudal de los ríos.

En la provincia de A Coruña el foco está puesto en los ríos Mero (Cambre), Río Grande de Xubia (San Sadurniño), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Tambre (Oroso e Trazo) y Mandeo (Coirós).

En la provincia de Pontevedra se mantienen bajo vigilancia el Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Maceiras (Redondela), y Gallo (Cuntis). En la de Lugo, el Rego do Batán (Lourenzá).

En la provincia de Ourense el río Miño (A Peroxa, Ourense, Ribadavia, Salvaterra de Miño), Avia (Ribadavia e Leiro), Arnoia (Baños de Molgas e Arnoia), Limia (Bande), Tea (Salvaterra de Miño) y Támega (Castrelo do val e Oímbra).