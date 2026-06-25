Galicia registra más de 4.000 rayos en las últimas 24 horas

Archivo - Vista de un rayo sobre la Torre de Hércules de A Coruña. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas eléctricas que afectaron a Galicia descargaron 4.031 rayos en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos registrados en la tarde de este miércoles.

Según los datos recogidos por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la mayor parte de la actividad eléctrica fue detectada en las provincias de A Coruña y en el interior de Lugo.

"Es normal en esta época del año, al final de la primavera, durante el verano y primeras semanas del otoño", ha especificado el delegado de este organismo en Galicia, Francisco Infante, en declaraciones a Europa Press.

"Lo que es anormal son las temperaturas que hemos tenido estos días atrás, excesivamente altas, con récords de máximas y noches tropicales", ha añadido para recalcar que esta es una situación "especialmente llamativa".

Así, ha explicado que las tormentas son el resultado de que coincidan "al mismo tiempo" temperaturas elevadas e "inestabilidad". En este sentido, ha indicado que la misma ha sido provocada por "una masa de aire frío en altura debido a la existencia de una dana casi sobre la vertical de Galicia".

AIRE FRÍO EN EL ATLÁNTICO

En la misma línea, fuentes de Meteogalicia consultadas por Europa Press han coincidido en que estos fenómenos atmosféricos son consecuencia de un "embolsamiento de aire frío que teníamos en el Atlántico, al oeste de Galicia".

"Generó una situación de gran inestabilidad atmosférica que se vio intensificada por las altas temperaturas que teníamos en superficie en el interior", han expuesto.

"No se va a repetir en los próximos días", han asegurado en referencia a que "no vamos a alcanzar esas temperaturas". No obstante, han apuntado que "en el día de hoy -- jueves -- todavía puede escaparse algún chubasco tormentoso".