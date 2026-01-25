Galicia registra ráfagas de viento de 150 km/h en un domingo marcado por el temporal costero

Archivo - Efectos del temporal de viento que ha obligado a cancelar las clases en la localidad de A Mariña, a 29 de enero de 2025, en Lugo (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La jornada del domingo ha estado marcada por el temporal costero que ha afectado a todo el litoral gallego --con el de A Coruña y Lugo en alerta roja-- y en la que se han alcanzado ráfagas en torno a los 150 en los municipios lucenses de Viveiro (147,9 km/h) y de Muras (158,5 km/h), más alejado de la costa.

La borrasca 'Ingrid', que se despide de la Península a lo largo de este día, dará paso a un frente "muy activo" que traerá a Galicia nuevo tiempo adverso, con la suspensión de las clases en el interior de Pontevedra este lunes. En el caso de todo el litoral, arrastrará el temporal costero que ha predominado en la actual jornada y estará en nivel naranja.

Esta situación ha producido importantes ráfagas de viento durante el domingo, especialmente en la primera mitad y en los municipios costeros con avisos. A lo largo de todo el día han sido frecuentes los momentos en los que estos valores superaron los 100 km/h, ya desde la madrugada.

En A Coruña, donde se esperaban olas de hasta 10 metros al igual que en Lugo, las ráfagas más fuertes se registraron en Cedeira (126,5 km/h) a las 13.20 horas y en Malpica de Bergantiños (103,3 km/h) a las 12.50 horas.

Mientras, en Lugo, la estación de Penedo do Galo en Viveiro (147.9 km/h) y la de Burela (120,7 km/h) --ambas localidades de la comarca costera de A Mariña-- registraron valores importantes. Sin embargo, el más alto recogido por Meteogalicia se produjo a más de 900 metros de altura y algo más alejado del litoral, en la estación de O Xistral (158,5 km/h), en Muras.