Galicia es la segunda autonomía con menor gasto público en Primaria, según Asociaciones en Defensa de la Sanidad

El gasto medio estatal en Atención Primaria fue del 14,17% en 2021, con una gran variabilidad entre comunidades autónomas, según un informe

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galicia es la segunda autonomía, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, con menor porcentaje de gasto sanitario público destinado a la Atención Primaria en 2021, un 11,79%, según datos que revela el VI Informe sobre la Atención Primaria en las CCAA que hace la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Además, este documento apunta que la Xunta también es la segunda por la cola en inversión por habitante en AP, con 209,39 euros de media.

A nivel estatal, el informe de la FADSP sitúa El porcentaje del gasto sanitario que se destinó en 2021 a la Atención Primaria a nivel nacional en el 14,17 % del total del gasto sanitario público, pero su distribución entre comunidades autónomas presenta grandes diferencias con Andalucía siendo la que más ha invertido con un 17,04 % y la Comunidad de Madrid la que menos, con un 11,02 %.

En cuanto al gasto sanitario público destinado a AP en 2021 destacan también las comunidades de Castilla-La Mancha con un 15,91 %, Castilla y León, con un 15,55 % y La Rioja, con un 15,40 %. Por el contrario, las comunidades que menos dinero han destinado a este ámbito son, además de Madrid (11,02%), Galicia, con un 11,79 % y Asturias, con un 13,26 %.

En este informe también se recoge la evolución del gasto sanitario público destinado a Atención Primaria (AP) y en ella se observa una gran variabilidad entre las CCAA, aunque no hay una tendencia clara en el conjunto del país, donde se produce una disminución del gasto en el periodo 2010-2018, aumentos en los periodos 2016-2018 y 2018-19, disminución en 2019-2020 y aumentos en 2020-2021.

Concretamente, en el periodo 2020-2021, se observa un aumento en la mayoría de las CCAA llegando a subir un 17,59 % en Baleares o solo un 0,07 % en Cantabria. En el caso de la Comunidad de Madrid, después de haber disminuido el gasto en AP un 7 % desde 2016, en el periodo de 2020 a 2021 este aumentó un 3,75 %. Las CCAA que disminueron el gasto van desde un -0,36 % en País Vasco hasta un -7,13 % en Murcia, aunque esta comunidad había aumentado un 10 % el gasto desde 2016.

En cuanto al gasto sanitario en Atención Primaria expresado en euros por habitante, el documento muestra que, en el año 2021, Navarra es la comunidad con una cifra mayor (302,02 euros por habitante), seguida de Castilla y León con 292,18 euros y Castilla-La Mancha con 285,26 euros. Por el contrario, la comunidad que menos ha destinados es Madrid, con tan solo 162,27 euros por habitante, seguida de Galicia, con 209,39 euros. A nivel nacional se ha destinado, de media, 243,16 euros por habitante.

"La Comunidad de Madrid es la que menos euros destinó en ese año a la atención primaria y que explica algunos de los problemas especiales que tiene la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades autónomas. Tiene unos indicadores que son significativamente malos a pesar de las manipulaciones informativas que hace el Gobierno regional", ha declarado el portavoz de FADSP, Marciano Sánchez-Bayle.

Por otro lado, el documento analiza el porcentaje de gasto de los presupuestos de las CCAA dedicados a la AP, mostrando un aumento entre 2021 y 2023, pero entre 2023 y el actual año se ha presentado un aumento mínimo (3 centésimas). Este porcentaje en 2024 oscila entre el 18,58 % de Extremadura y el 9,23 % de Valencia, seguida del 10,03 % de Madrid.

Según esta comparativa, en los últimos tres años algunas comunidades autónomas como Cataluña han mantenido su presupuesto establle (16,80%), y otras como Andalucía lo han aumentado pasando de 15,27 % en 2022, a 15,36 % en 2023 y a 18,45 % en 2024, o Extremadura, pasando de 16,79 % en 2023 a 18,58 % en 2024.

Sin embargo, también ha habido otras comunidades que han bajado su presupuesto, como es el caso de la Comunidad de Madrid que ha pasado de 10,73 % en 2022 y 2023 a un 10,03 % en 2024; o Navarra, que ha pasado de un 15,27 % en 2022 a un 13 % en 2024. De media, las CCAA han destinado un 15,02 % de sus presupuestos a Atención Primaria.

El presupuesto per cápita para AP en 2024 va desde 402 euros en Extremadura hasta 150,9 euros en Madrid, siendo la media de las CCAA de 287,4 euros, que supone un aumento de 46,06 euros (19.63%) con respecto a 2021.

En este contexto, Marciano Sánchez-Bayle ha incidido en que "hay que incrementar los presupuestos" porque "si no se incrementan los presupuestos, la mayoría de las otras cuestiones que no están funcionando no van a funcionar". "Y ya hemos visto que las comunidades autónomas no están haciendo el esfuerzo razonable", ha añadido.

"Habría que garantizar que hay unos presupuestos que alcancen el 25 % del presupuesto sanitario público, lo cual supondría aproximadamente dedicar en Atención Primaria unos 10.000 millones de euros más y esto se debería hacer de una manera escalonada, para que en 2025 pudiéramos tener unos 540 euros por habitante", ha indicado.

LA ACTIVIDAD DE CONSULTAS EN AP DISMINUYE UN 1,72% EN 2022

El VI informe de FADSP sobre Atención Primaria también analiza la evolución de la actividad de las consultas de Atención Primaria, resaltando una disminución del 1,72 % en las consultas de medicina en 2022 con respecto al año anterior y un 17,92 % en las consultas de Enfermería.

Al desglosar los datos se observa que la comunidad que más consultas de Medicina en AP ha tenido es Cataluña, con 33.646.471, seguida la Comunidad de Madrid, con 30.239.034 consultas, una cifra lógica teniendo en cuenta la densidad de población de ambas comunidades.

En este contexto, también se analiza la atención telefónica y, según ha explicado el portavoz de FADSP durante la presentación del informe "la utilización de videoconsultas en España es muy alta con respecto al resto de países de la Unión Europea".

"Los últimos datos que se conocen son de 2021. En España estábamos en un 39 % frente a un promedio de un 21 % en la UE, pero ha ido disminuyendo porque en 2022 ha bajado un 27 % con respecto a 2021, al tiempo que han aumentado un 26 % las consultas presenciales", ha explicado.

Por comunidades autónomas se observa que, en el periodo de 2021 a 2022, la teleconsulta solo aumentó en Baleares en un 733 %, bajando las presenciales un 27 %. En todas las demás comunidades el uso de la teleconsulta ha disminuido, destacando Extremadura un 58 % y Madrid un 40 %.

RECURSOS Y SOBRECARGA EN ATENCIÓN PRIMARIA

En este contexto presupuestario, el informe recoge la evolución del número de Tarjetas sanitarias individuales asignadas (TSI) por profesional en Medicina. En esta puede observarse que ha habido una pequeña disminución en la población adjudicada a Medicina desde el 2010 hasta el 2022 (33 personas, 3% menos). En 2022, igual que en años anteriores, la comunidad con mayor número de TSI fue Baleares (1.735) y la que menos Castilla y León (931).

El número de profesionales en Medicina con más de 1.500 y más de 2000 TSI da información sobre las situaciones de mayor carga asistencial ya que se supone que 1.500 TSI son el límite máximo para garantizar una adecuada atención sanitaria.

Así, se muestra que, en el conjunto de España, el 59,35 % de los médicos de familia tiene más de 1.500 TSI y 4,14 % más de 2000. Cabe destacar los casos de Baleares (77,52% y 11,91%) y Madrid (47% y 6,75%). En el caso de Madrid casi el 50 % de los médicos se encuentra en el límite máximo para garantizar asistencia adecuada.

Con respecto a la situación de Pediatría se observa que desde el 2010 ha habido una disminución considerable de la población adjudicada a pediatría (en el conjunto del país, 124 TSI menos por profesional, un 12% menos). Por CCAA, Cataluña (1.029), Madrid (1.008) y Baleares están a la cabeza del número de niños por pediatra, mientras que Valencia (774) y Navarra (735) están al final.