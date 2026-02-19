Galicia se sitúa por primera vez como la segunda comunidad más segura de España, según el Gobierno

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en declaraciones a los medios - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

A CORUÑA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado este jueves que Galicia se sitúa por primera vez como la segunda comunidad más segura de España, alcanzando su mejor posición desde que existen estadísticas.

Pedro Blanco ha analizado los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior y cerrados a diciembre de 2025, que señalan que Galicia cerró el año pasado con una tasa de criminalidad de 35,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.

Esta cifra, conforme ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado, se sitúa más de 15 puntos por debajo de la media nacional y consolida a la Comunidad como el segundo territorio más seguro de España.

Blanco ha insistido en que Galicia es hoy "una de las comunidades más seguras en uno de los países más seguros del mundo" lo que, conforme ha indicado, es sinónimo de más tranquilidad, más confianza y mejor calidad de vida para los gallegos y gallegas.

En el conjunto del año 2025 se han registrado en Galicia 96.066 infracciones penales, lo que supone un incremento del 0,9% con respecto a 2024. No obstante, en términos comparativos, Galicia mantiene una evolución muy favorable.

Así, excluyendo ya cibercriminalidad, Galicia reduce la criminalidad convencional en un 2%, con 1.396 delitos menos que en el año 2024 y en un 10% con respecto al año 2018. Además, desde ese año se redujeron en más de la mitad los robos con violencia o fuerza en domicilios y establecimientos comerciales.

En relación con la cibercriminalidad, la Delegación del Gobierno ha señalado que el balance confirma que sigue creciendo y representa ya casi el 27% del total de las infracciones penales conocidas. En 2025 se registraron 25.892 ciberdelitos, un 9,3% más que en el año anterior, destacando especialmente las estafas informáticas, que aumentaron un 10,3%.

El delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a la prudencia y al a concienciación ciudadana frente a este tipo de delitos, que "no entienden de fronteras y que requieren prevención, formación y colaboración".

EFICACIA POLICIAL

Por otra parte, la Delegación ha señalado que Galicia alcanza una tasa histórica en eficacia policial. El 44,5% de las infracciones penales conocidas fueron esclarecidas en 2025, la mejor cifra de la última década y dos puntos por encima de la registrada hace apenas dos años.

Pedro Blanco ha felicitado a los hombres y mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por su "profesionalidad, entrega y proximidad a la ciudadanía, que hacen posible que Galicia siga avanzado en seguridad".

Además, ha puesto en valor que Galicia cuenta hoy, gracias al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, con el mayor número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de su historia.

En este sentido, ha señalado que 2025 estuvieron operativos 8.895 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Comunidad, 596 más que en 2018, lo que supone un incremento del 7,2%.