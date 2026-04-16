Galicia es la tercera comunidad con menor espera para operarse y la cuarta para la primera consulta con un especialista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gallego es el tercer servicio de salud autonómico con menor espera para una cirugía, con una demora media de 73 días, y la cuarta para recibir la primera consulta con un facultativo especialista, con 63 días de espera.

Así se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondientes al segundo semestre de 2025 a 31 de diciembre, publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. La Xunta ya había presentado sus datos en rueda de prensa el pasado 12 de marzo y solo faltaba por conocer el comparativo con el resto de España.

De esta forma, los datos a nivel estatal sitúan que en Galicia, a cierre del pasado año, había 49.554 personas pendientes de una intervención. La espera de media de los gallegos es de 73 días para operarse, lo que supone 48 día menos que la media nacional, que se sitúa en 121 días.

En este sentido, solo son mejores los datos de la Comunidad de Madrid (50 días) y el País Vasco (64 días). Asimismo, en Galicia el 5,7% de los pacientes tienen que esperar más de seis meses por una operación, el segundo mejor porcentaje, solo por detrás de Madrid (0,8%) y País Vasco (2,3%).

En cuanto a las consultas con el especialista, el Sergas es el cuarto sistema con menor espera (63 días), por detrás de La Rioja (32), País Vasco (49) y Cantabria (61 días).

En cuanto al porcentaje de pacientes que están más de 60 días pendientes de un cita alcanza el 41,3%, la segunda posición. Sin embargo, la sanidad gallega es la que tiene menos usuarios esperando más de dos meses por una cita con el especialista, un 41,3%.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, hasta 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%) y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025.

No obstante, el tiempo medio de espera se sitúa en 121 días, 5 días menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 3 días más que hace seis meses.

Por otro lado, el 21,6 por ciento de los pacientes en lista de espera incluido en lista de espera más de 6 meses, 1,3 puntos por debajo que en el año anterior, y 2 punto más que en junio.