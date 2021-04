Sanidade volverá a citar a los 6.000 mayores de 80 años que rechazaron vacunarse: "tenemos que convencerlos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade volverá a citar a los mayores de 80 años que no acudieron a vacunarse contra la covid-19 en la primera llamada, pero no solo a aquellos en los que hubo un problema de citación, si no también a los 6.000 que rechazaron activamente recibir su dosis.

"Tenemos que convencerlos de que se vacunen", ha dicho el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la ultima reunión del comité clínico, en la que ha destacado los efectos positivos de este proceso de vacunación en la reducción de la mortalidad y de los contagios.

En concreto, ha recordado que, tras el proceso de inmunización, las residencias de mayores llevan 25 días sin nuevos positivos entre sus usuarios y ha bajado tanto la presión hospitalaria como la cifra de fallecidos diarios en la comunidad. Asimismo, en lo relativo al grupo de mayores de 80 años, Núñez Feijóo ha recordado que, si bien en la primera ola este grupo de edad supuso el 18% de los contagiados, actualmente es solo el 3,5%.

Por ello, ha garantizado que insistirán en la vacunación de las personas de este colectivo que aún no han recibido su dosis, el 2,63% de ellos porque rechazaron activamente vacunarse. "¿Vamos a llamarlos a todos otra vez? La respuesta es que si, a todos los que no fuimos capaces de localizar, que son los menos, y, sobre todo, a aquellos que lo rechazaron, porque tenemos que convencerlos de que se vacunen", ha añadido.