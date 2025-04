Galicia vota a favor del plan de salud mental, pero critica al Gobierno por no abordar la falta de profesionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha agradecido "el cambio de posición" del Gobierno central con el plan de salud mental, al cual el representante de la Xunta ha votado a favor en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este viernes en Toledo.

Sin embargo, en palabras de Gómez Caamaño, ha sido una reunión "excesivamente técnica", en la que "se han dejado fuera dos puntos importantes", como son el déficit de profesionales en la sanidad pública y el estatuto marco.

Más allá de estas cuestiones, el titular de Sanidade de la Xunta ha agradecido "el cambio" del Ministerio con el plan de salud mental, que consiguió "un consenso con las diferentes sociedades científicas" y que contará ahora con recursos económicos para desarrollarlo.

En este sentido, Gómez Caamaño se ha referido a los problemas que se encontrarán los sistemas sanitarios para encontrar profesionales de psiquiatría y psicología clínica.

"En resumen, una buena noticia, pero no nos quedamos satisfechos de todo debido a la ausencia de diálogo en relación a los temas que son realmente importantes. Muchas normativas, muchos proyectos técnicos que están todos bien, por supuesto, pero el Consejo Interterritorial tiene que ser un escenario en el cual se traten los grandes asuntos de los problemas de la sanidad pública en España", ha concluido el conselleiro.

VÍA JUDICIAL

Precisamente, antes del inicio del CISNS, las comunidades autónomas del PP avanzaban que no descartaban acudir a la vía judicial si la reunión no trata la ampliación de plazas de formación de Medicina Familiar y Comunitaria, un punto que no se ha incluido en el orden del día aunque sí se ha establecido uno respecto a cuál va a ser el modo de financiación.

El consejero de Salud de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, recordó que las autonomías del PP escribieron el pasado 6 de marzo a la ministra, Mónica García, solicitándole una convocatoria extraordinaria del CISNS para tratar este asunto, "lo cual nos obliga a decir que la ministra no cumple lo que dice el artículo 13 del reglamento del Consejo Interterritorial".