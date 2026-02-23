Galicia vuelve a reivindicar a Rosalía de Castro y su vigencia en el 189 aniversario de su nacimiento

Homenaje a Rosalía de Castro en el Panteón de Galegas Ilustres - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha vuelto a mirar este 23 de febrero, Día de Rosalía, a su autora más esencial coincidiendo con el 189 aniversario de su nacimiento en el que entonces era el municipio de Conxo, hoy Plaza de Vigo de Santiago, una jornada que ha vuelto a servir para reivindicar la vigencia de sus luchas y reivindicaciones y para demostrar, a través de los niños y jóvenes, que Rosalía "está más viva que nunca".

En Santiago, como es tradición, los actos han comenzado con una ofrenda floral en la Plaza de Vigo, en la ubicación donde un día estuvo la desaparecida casa natal de Rosalía de Castro y para la que la asociación vecinal Raigame ha pedido más atención y "un trato digno".

En esta ofrenda han participado, entre otras autoridades, el conselleiro de Cultura, José López Campos, los alcaldes de Santiago y Padrón, Goretti Sanmartín y Anxo Rei, la diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Sol Agra, y el presidente de la Fundación Rosalía, Anxo Angueira. Ha contado con la música de 'Os Carapaus' y con la participación de alumnos de los colegios Cluny y Quiroga Palacios, que han recitado un poema de Rosalía y han cantado sus versos para demostrar que, en ellos, "Rosalía está más viva que nunca".

"A pesar de cumplir hoy 189 años, Rosalía está hecha una jovencita", ha dicho, ante los presentes, Anxo Angueira, que ha reivindicado la vigencia de su discurso "de igualdad, de independencia y de libertad" y la importancia de este día, porque "cuando ella nació, nació para Galicia un horizonte de ilusión y de esperanza".

Por su parte, el alcalde de Padrón, Anxo Rei, ha aprovechado el acto de homenaje para reivindicar a Rosalía "como punto de entendimiento" que "une a pesar de nuestras ideologías y de nuestra procedencia", sobre todo teniendo en cuenta el momento actual en el que "proliferan discursos de odio y en el que el enfrentamiento está muy presente en el día a día".

En la misma línea, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha puesto en valor el mensaje de Rosalía, "un mensaje de libertad, de solidaridad y de jusiticia social", que se vuelve hoy en día "absolutamente imprescindible".

La regidora compostelana quiso subrayar la "rebeldía" y el "inconformismo" de Rosalía de Castro y su figura como "mujer alegre, que hizo teatro, amante de la música, que tocaba varios instrumentos, una mujer culta y que no tenía nada que ver con lo que durante mucho tiempo se extendió como tópico: para nada era esa figura de mujer llorica", si no "una mujer valiente, brava y combativa".

LA "DIGNIDAD DEL PUEBLO GALLEGO"

También Sol Agra ha querido reivindicar a esa Rosalía "pobre pero medio hidalga", que defendió los derechos de las mujeres "en una sociedad aún más machista que la de ahora", que "exigía respeto para los trabajadores gallegos que tenían que emigrar para buscar trabajo a Castilla", que defendía la lengua propia de Galicia y su cultura, "que estaba desprestigiada en las clases altas", y que reivindicaba la tierra y el medio ambiente.

"Rosalía de Castro es del pueblo, es del pueblo gallego y del universal, y defenderla significa también defender lo que ella defendía: el feminismo, la justicia social, los derechos de los trabajadores y la lengua madre", ha resumido Sol Agra.

En su turno de intervención, el conselleiro de Cultura ha puesto en valor el papel de Rosalía como "precursora" que "mostró la dignidad del pueblo gallego" y que "hoy, 189 años después, sigue estando no solo igual de vigente, si no todavía más vigente que nunca".

José López Campos ha dicho que el suyo es "uno de los grandes ejemplos" para los gallegos, que debe desempeñar el papel de "faro guía" en materias como el feminismo o el galleguismo y ha confiado en que la política y la cultura "sigan siendo ese espacio de convivencia" y "de diálogo" que permita encontrar "puntos de encuentro". "Rosalía es uno de esos iconos, de esos puntos de encuentro en los que todos los gallegos nos sentimos representados", ha zanjado.

PANTEÓN DE GALEGAS ILUSTRES

Los asistentes a este homenaje han emprendido después una 'peregrinación' al son de las gaitas y de la 'alborada' de Os Carapaus hasta el Panteón de Galegas Ilustres, donde se ha celebrado otro acto de homenaje en el que numerosas personalidades del mundo de la cultura han leído fragmentos de poemas de Rosalía de Castro después de una ofrenda floral ante el panteón en el que descansan sus restos.

En este acto ha tomado parte el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, que se ha referido a la autora como "uno de los pilares sobre los que se construye" la identidad "colectiva y democrática" de Galicia y que "representa lo mejor de la Galicia de todos los tiempos".

Ya esta tarde, la Casa da Matanza, sede de la Fundación Rosalía de Castro, acogerá otro evento conmemorativo en el que, entre otras cosas, se degustará el tradicional 'Caldo de Gloria'.

DÍA DE ROSALIA

Coincidiendo con el día en el que se conmemora el nacimiento de Rosalía de Castro, se han sucedido por toda la Comunidad actos de homenaje y recuerdo, tanto en entidades culturales como en ayuntamientos y, sobre todo, en los distintos colegios de Galicia, que aprovechan esta fiesta para profundizar y difundir en la figura de la escritora gallega por excelencia.

Además de acoger los actos centrales, el Ayuntamiento de Santiago ha publicado este lunes un bando municipal a cargo de la alcaldesa en el que se reivindica la actualidad de Rosalía y la "vigencia de su mensaje combativo". En la capital, el programa de actividades incluyó también, este pasado fin de semana, el Festival Rosalía.

En el Ayuntamiento de Ourense y en el de Lugo, por su parte, se llevaron a cabo actos institucionales, con participación de escolares de las ciudades, en los que se recitaron y musicalizaron poemas de la autora.

En distintos municipios se han producido lecturas públicas y actos musicales, y las celebraciones --conciertos, exposiciones e incluso intervenciones culturales relacionadas con la figura de Rosalía-- se extenderán toda la semana, especialmente pensando en los escolares.

Por otra parte, en Santiago, la cátedra de la USC que lleva el nombre de Rosalía de Castro impulsa este jueves, día 26, una lectura antológica de su obra, guiada y comentada por el poeta catalán Jaume Subirana.

Asimismo, en el ámbito literario, coincidiendo con la conmemoración este martes del bautizo de Rosaliá de Castro, Teófilo Edicións presenta en edición especial un estuche que reúne las siete obras en prosa de Rosalía de Castro.

CANTA ROSALÍA

La poesía tomó este lunes el Pazo provincial de la Diputación de Pontevedra, donde el presidente provincial, Luis López, anunció una nueva edición del certamen 'Canta Rosalía', una iniciativa que invita a las aulas de toda la provincia a poner voz e imagen a los versos de la escritora gallega.

El anuncio se produjo ante el alumnado del CEIP A Carballeira, de la parroquia pontevedresa de Lourizán. Luis López ha animado a todos los centros de Primaria y Secundaria de la provincia a sumarse a 'Canta Rosalía', para lo que deberán grabar un vídeo en el que el alumnado recite un poema de la poeta, cuidando la puesta en escena, el vestuario, la ambientación o incluso la música.