SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ya tramita 20 expedientes de menores migrantes no acompañados derivados por el Gobierno central y que, previsiblemente, se alojarán en el centro atacado con cócteles molotov de Monforte de Lemos (Lugo) cuando se haya restaurado.

Según han confirmado fuentes de la Consellería de Política Social a Europa Press, por el momento, todos los menores tienen un perfil similar: hombres jóvenes, de unos 17 años, a punto de cumplir la mayoría de edad.

Estos menores se instalarán en el centro de Monforte cuando este haya sido reparado de los daños causados por los cócteles molotov con los que fue atacado hace unas dos semanas. Por el momento, no hay previsión concreta para la finalización de las obras ni para la llegada de los migrantes.