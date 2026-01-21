Ganaderos lucenses cesan esta noche las protestas tras decidir el Parlamento Europeo denunciar el acuerdo UE-Mercosur

Hoguera de manifestantes de la tractorada que rodea la Muralla de Lugo desde el pasado lunes, frente a la Delegación de la Xunta de Galicia en Lugo, a 14 de enero de 2026, en Lugo - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos y agricultores concentrados ante la Muralla de Lugo han decidido abandonar la zona y cesar las protestas esta noche, tal y como ha podido confirmar Europa Press. La decisión llega tras la acogida "positiva" de la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

En la práctica, esto suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

Los propios manifestantes habían avanzado este miércoles que durante la tarde tomarían una decisión sobre la continuidad de la protesta.

Este miércoles, décimo de día de manifestaciones y concentraciones en la ciudad amurallada, la noticia del PE era acogida con mucha alegría por parte de los manifestantes, que ya habían avanzado su intención de buscar otras vías de protesta puntuales sacando a los tractores de las calles, ya que cerca de 150 se mantienen desde el pasado 12 de enero ocupando uno de los carriles de la ronda de la Muralla. E

El cansancio y la necesidad de continuar atendiendo las explotaciones ha pasado factura a los manifestantes que por lo menos una vez al día se movilizan por las calles, lo que provoca caos circulatorio.

"NOTICIAS ESPERANZADORAS" DESDE EUROPA

Así, las entidades convocantes de estas acciones, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, esperaban a su reunión diaria para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de la protesta.

Consideraban que las noticias que llegan de Bruselas eran esperanzadoras a pesar de que, aunque se suspenda el proceso de ratificación del pacto, podría haber una aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.

Para Agromuralla, el paso dado de someter a la justicia europea este tratado es un "paso necesario que ya se tenía que haber dado", explica su presidenta, Noelia Rodríguez.

"La perspectiva jurídica es siempre muy necesaria, para todas las partes, tanto para detractores como para simpatizantes del acuerdo. No hay que olvidar que estamos hablando de un tratado con países que tiene una normativa muy diferente a la nuestra y que un órgano jurídico valore si son compatibles es imprescindible", ha concluido.

Para los manifestantes lucenses, la presión social hecha por todas las organizaciones en diferentes puntos de España, Galicia y Europa ha sido "crucial" para llegar a este punto. También suponen que continuar con las protestas o cesar estará condicionado a la decisión que se tome en el Tribunal.