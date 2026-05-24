Garantía de continuidad para E-Dixgal: La nueva Ley de educación digital blindará un modelo "perfectamente asentado"

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de educación digital de la Xunta, E-Dixgal, encara su segunda década de vida consolidado como un modelo "perfectamente asentado" que no sufrirá variaciones en su filosofía con la entrada en vigor de la futura Ley de educación digital. Lejos de suponer un punto de ruptura, la nueva normativa autonómica nace con el objetivo de blindar legalmente un sistema híbrido que ya alcanza a casi 600 centros educativos y más de 64.000 alumnos en toda la comunidad.

En una entrevista con Europa Press, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, subraya que E-Dixgal es uno de los programas más antiguos y "clásicos" de la Consellería, lo que evidencia, a su juicio, que "Galicia fue pionera en incorporar la tecnología de manera decidida y de manera clara".

Cabe recordar que el proyecto E-Dixgal nació con carácter experimental en el curso 2014-15 y supone que las aulas cuentan con un 'kit' de aula digital para fomentar un modelo de enseñanza híbrida, se trata de un programa educativo voluntario y está dirigido a los alumnos entre 5º de Primaria y 4º de la ESO.

Preguntada por si la Ley de educación digital implicará un giro en la estrategia, la directora xeral es tajante y asegura que la nueva normativa no busca corregir errores, sino "poner orden" y dar un soporte integral a una trayectoria de más de una década que hasta ahora se encontraba "fragmentada" en distintas estrategias y planes de formación.

En este sentido, insiste en que la nueva normativa "se reafirma en la apuesta por el modelo híbrido" y es "perfectamente coherente" con la filosofía que ya rige a E-Dixgal. "Realmente está totalmente alineada con el programa porque responde a la misma filosofía, el programa está perfectamente encuadrado en el marco que establece legalmente esta iniciativa", defiende la responsable de Innovación Educativa de la Xunta.

"Estamos en 2026 y seguimos apostando por E-Dixgal, a lo largo de este tiempo ha tenido algunas modificaciones, mucho más evidentes en los últimos dos cursos escolares, un poco alineado con esa decisión de la Consellería de Educación de apostar por un modelo híbrido, que realmente es un poco lo que definía ya desde su origen al proyecto, pero a lo mejor en el aula no se evidenciaba con tanta claridad", añade.

UN MODELO HÍBRIDO: PANTALLAS Y PAPEL EN EQUILIBRIO

De este modo, la evolución del programa no se dirige hacia una digitalización total, sino hacia un equilibrio entre lo analógico y lo tecnológico que la nueva ley elevará a rango normativo. Según los datos aportadas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, E-Dixgal "es un sistema vivo en permanente actualización".

Prueba de esta estabilidad defendida por la Xunta es la "muy buena acogida" de la primera fase de modernización este curso 2025-2026, en la que más del 80% de los centros optaron por incorporar hasta tres libros de texto físicos para complementar los dispositivos digitales.

De cara al próximo curso escolar 2026-27, la Xunta avanzará en la segunda fase de refuerzo de este modelo híbrido con incorporación de material táctil y manipulativo en las aulas digitales. Para ello, la Consellería tiene en licitación un contrato de más de 1,1 millones de euros destinado a proveer a los centros de recursos impresos y materiales físicos.

En concreto, las aulas de 5º de Primaria --y al año siguiente las de 6º-- incorporarán un "mueble contenedor" con una nueva batería de materiales adaptados a cada nivel educativo y área, que contará con fichas didácticas, de repaso, ampliación y de actividades prácticas, entre otras.

Además, estos materiales irán acompañados de formación específica para el profesorado sobre el uso pedagógico del modelo híbrido, la integración equilibrada de recursos digitales y analógicos, la aplicación de metodologías activas y competenciales por parte de los docentes y el uso de material manipulativo. Pero también de información a las familias a través de jornadas y talleres.

El objetivo de la incorporación de estos materiales didácticos en formato físico para el próximo curso es que el aprendizaje sea más "significativo" y que el alumnado trabaje por competencias y no solo mediante contenidos teóricos, según explica la directora xeral a Europa Press.

CRÍTICAS Y ABANDONOS DEL PROGRAMA

Preguntada por las críticas que suscita el programa E-Dixgal y los abandonos de 14 centros el curso pasado y tres en el actual, la responsable de Innovación Educativa señala que "a lo largo de los años ha habido oscilaciones en el número de centros acogidos a este programa" y reconoce que el curso pasado "hubo mayor presencia de centros que renunciaron".

"No hacemos una lectura negativa de eso. De hecho, los centros pueden acogerse o abandonar el programa como con cualquier otro programa que ofrece la Consellería de Educación", subraya, a la vez que destaca su "respeto" ante cualquier tipo de opinión al respecto.

En este contexto, la directora xeral destaca que este curso se han incorporado dos nuevos centros y sostiene que "muchos de los abandonos" están motivados por "ciertas desconfianzas" en cuanto al uso de la tecnología por parte de algunas familias.

"Nosotros obviamente defendemos lo contrario, creemos que el problema no está en emplear didácticamente o pedagógicamente un intrumento, un ordenador, una tablet, un recurso digital. El problema no está ahí, el problema está en la mala praxis o en el abuso de determinados tiempos, aplicaciones o redes sociales", asevera.

NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DIGITAL Y FUTURO DE E-DIXGAL

Pero, ¿por qué regular ahora cuestiones como la desconexión digital o el uso de pantallas en las aulas después de años trabajando con programas como E-Dixgal? Judith Fernández enmarca la futura Ley de educación digital en un momento en el que "hay que proteger y hay que establecer unos marcos claros de trabajo para todo el personal docente".

"Todos nos encontramos un poco los mismos interrogantes y, desde luego, es muy destacable por parte de la Consellería de Educación de Galicia que sea la primera en poner en la mesa un texto legal que hace falta en todo el sistema educativo", añade.

En esta línea, insiste en que "es una necesidad dar certezas, dar seguridad y establecer un marco coherente para todos los profesionales que desarrollan el trabajo dentro del sistema educativo de Galicia, pero también es necesario para la sociedad, para las familias y para el alumnado".

Con todo, hace hincapié en que el programa E-Dixgal es "perfectamente compatible" con el modelo que la Consellería contempla en esta nueva ley, "que recoge expresamente que se apuesta por un modelo de enseñanza híbrida".

"Se hace un reconocimiento explícito y favorable respecto al empleo de la tecnología en el aula, pero siempre con equilibrio, siempre bajo el principio de gradualidad, que implica que en cada etapa educativa hay que tener en cuenta cómo debe estar presente la tecnología", subraya.

Finalmente, aclara que, en el caso de E-Dixgal, los objetivos siguen siendo los mismos que cuando se puso en marcha la iniciativa, "contribuir a la adquisición de la competencia digital por parte del alumnado".

"Esa competencia digital hoy en día es inherente al derecho a la educación, lo cual está, no solamente presente a lo largo de todos los currículos, sino que es, como digo, parte fundamental en el siglo XXI del derecho a la educación. Este programa, junto con otros, persigue precisamente eso, facilitar al alumno las ventajas y las utilidades que la tecnología puede aportar a un proceso de enseñanza", defiende.