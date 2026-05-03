García Mateo negociará más financiación para la UVigo si es elegida rectora y proyecta una residencia en Pontevedra

Carmen García Mateo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo) Carmen García Mateo negociará más financiación para el centro académico si logra ser elegida rectora y espera poder construir una residencia universitaria en Pontevedra, al ser el único campus que carece de estas instalaciones.

Así lo ha señalado García Mateo en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha subrayado que las tres universidades gallegas tienen que negociar con la Xunta el próximo plan plurianual de financiación, indicando que la idea es alcanzar una inversión en investigación y docencia del 1% del Producto Interior Bruto (PIB), estando en la actualidad "entre el 0,6% y el 0,7%, según se mida".

"Estamos lejos. Esto significa que estamos financiados por debajo de lo que se nos promete", ha reivindicado, insistiendo en la idea de que la UVigo es una universidad pública y su financiación "basal" tiene que proceder de la Xunta de Galicia.

Al respecto, ha esperado que el nuevo plan de financiación no se base en el número de créditos matriculados, debido a que en el actual entorno demográfico continuarán entrando menos alumnos a las aulas.

Pese a esto, ha subrayado que la intención es seguir trabajando para atraer a más estudiantes extranjeros y para conseguir financiación a través de convocatorias de investigación.

Entre las principales líneas de su proyecto, su idea es mejorar todas las áreas de docencia e investigación de la UVigo, aunque ha puesto en valor que en la actualidad gozan de un buen estado. Entre las tareas pendientes estarían la de reorganizar los procesos y la burocracia para disponer de una gestión "más ágil" y acorde con los tiempos actuales.

Para ella, la Universidade de Vigo tiene que ser un "motor económico" para la sociedad gallega, formando parte del ecosistema para ser el departamento de I+D de muchas pequeñas y medianas empresas de la Comunidad.

MEDICINA Y NUEVAS TITULACIONES

Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos meses del ámbito universitario es la descentralización de la titulación de Medicina, indicando García Mateo que durante su mandato se respetaría dicho pacto alcanzado entre las tres universidades y la Xunta.

"Pero sin perder de vista que reivindicamos estudios completos de Medicina para la UVigo", ha apostillado, no solo el grado, sino máster y doctorado, para formar nuevos profesores. "Una vez acabe en 2029 este acuerdo firmado, estaremos ahí dispuestos", ha añadido.

Respecto a ampliar la oferta de titulaciones del centro vigués, ha dicho que en la actualidad el mapa no está abierto, pero sí se trabajará para reforzar los actuales títulos y preparar una cartera de posibles nuevas titulaciones, en función de las necesidades que se identifiquen, para cuando ese mapa se vuelva a abrir.

También se ha referido al Campus del Mar, que se ubicará en la ETEA, mostrando su esperanza a que por fin haya recibido el "empujón" que necesitaba para llevarse a cabo. Eso sí, ha puesto el foco en la necesidad de financiación para realizar las obras precisas en los edificios que han sido cedidos para adaptarlos a la docencia.

RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

Entre otros temas, preguntada por la situación actual de la vivienda, ella ha dicho que es un gran "problema" sobre todo para los jóvenes y también para los estudiantes que tienen que vivir fuera de sus casas. Por ello, tratará de impulsar la construcción de una residencia en Pontevedra, al ser el único campus de la UVigo que carece de esta infraestructura.

También se ha centrado en otras medidas como becas para ayudar a los estudiantes que tienen que desplazarse de sus domicilios o convenios con entidades locales para encontrar soluciones habitacionales para los alumnos.

Tras poner en valor la importancia de situar a la mujer en el lugar que se merece en la sociedad, pudiendo ser ella la primera que dirija la UVigo, Carmen García Mateo también ha hablado de la universidad privada de Abanca.

Sobre ella, ha dicho que "funciona de forma distinta" a la pública ya que "no tienen las mismas condiciones", porque la UVigo se centra en no solo dar la mejor docencia posible, sino en formar docentes e investigadores. Por su parte, los centros privados, mayormente ofrecen titulaciones de grado o máster, ha explicado.

"Se aprovechan de nuestra cantera", ha bromeado, para insistir en que sus objetivos son "muy distintos" ya que están financiadas por fondos de inversión o bancos.