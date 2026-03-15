Gardacostas de Galicia rescata una embarcación a la deriva en la Ría de Pontevedra

Rescate de una embarcación a la deriva en la Ría de Pontevedra - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia ha rescatado este domingo a una embarcación a la deriva con tres personas a bordo en la Ría de Pontevedra, muy próxima a la costa de la Illa de Tambo.

En un comunicado difundido por el servicio de Gardacostas, han informado que recibieron la alerta del 112-SOS Galicia a las 14.40 horas de una embarcación de recreo a motor que estaba a la deriva, sin propulsión y en dificultades.

A continuación, Gardacostas de Galicia movilizó a la embarcación auxiliar de rescate de buque RIA DE VIGO, atracada en el Porto de Marín para acudir a su rescate.

Una vez en el lugar del incidente, trasladaron la embarcación y a sus ocupantes, tres hombres adultos sanos y salvos, a remolque hasta el puerto deportivo de Pontevedra Ponte da Barca, puerto base da embarcacion.