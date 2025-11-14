El gasto en I+D de Galicia sube al 1,3% del PIB en 2023, pero sigue por debajo de España y Europa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto en I+D en relación al Producto Interior Bruto (PIB) en Galicia sube al 1,3% en 2023 --había bajado al 1,06% en 2022--, aunque continúa por debajo de la media de España y de la Unión Europea, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) publicados este viernes.

Este indicador es del 1,5% en la media española, dos décimas más que la comunidad gallega. Además, es un punto superior en Europa, con un 2,3%.

Mientras, las empresas gallegas con gasto en innovación suponen el 13,9%, también inferior al dato del conjunto del Estado (14,4%).

La intensidad de innovación de las empresas gallegas (porcentaje de gasto en innovación sobre la cifra de negocio) es inferior a las empresas españolas, de un 0,8% frente al 1% estatal.

No obstante, el porcentaje de empresas gallegas que cooperan para realizar actividades innovadoras es mayor en Galicia (6,7%) que en el país (6%).

El IGE destaca que el ecosistema innovador gallego tiene un alto nivel de formación de la población. Entre los puntos negros, señala que no cuenta con una posición relevante en la creación y uso de propiedad intelecutal (patentes, marcas y diseños).