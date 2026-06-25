El gasto medio por hogar gallego se queda en los 33.111 euros en 2025, un 1,7% menos, pese al ascenso a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio por hogar gallego se quedó en los 33.111 euros en 2025, lo que supone un 1,7% menos que un año antes, mientras que el gasto medio por persona fue de 13.882 euros, un 1,4% menos, según la 'Encuesta de Presupuestos Familiares' publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Estas cifras contrastan con las contabilizadas a nivel nacional, ya que en el total de España el gasto medio por hogar se situó en los 35.101 euros, creciendo un 3,1%, y el gasto medio por persona fue de 14.066 euros, un 3,2% más.

Las principales partidas en las que los hogares gallegos invierten su dinero son la vivienda, con un 31,5% del total, superando los 10.400 euros anuales y creciendo un 10% en comparación con 2024; así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, con casi un 16,5% del total y más de 5.445 euros, un 6,2% menos que un año antes.

Entre otros, para el transporte, los hogares gallegos gastaron más de 3.900 euros, un 11,9% de su gasto total anual y un 11,9% menos que en 2024, y los restaurantes y servicios de alojamiento suponen el 8,5% del gasto, superando los 2.800 euros al año, un 6,9% menos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el gasto medio por hogar alcanzó los 35.101 euros en 2025 y encadena cinco años de subidas tras crecer un 3,1% respecto a 2024, mientras que el gasto medio por persona fue de 14.066 euros, con un incremento del 3,2%, siempre según el INE.

De cada 100 euros que se gastaron los hogares españoles en 2025, 33,2 euros se destinaron a vivienda (no incluye compra), agua, luz, gas y otros combustibles. Además, 16 euros se dedicaron a alimentación. 11,5 euros a transporte y 9,3 euros a restaurantes y alojamientos.

Entre los alimentos, Estadística detalla que los mayores gastos por hogar en 2025 fueron en carne, con 3,6 euros de cada 100 gastados; pan y cereales (2,1 euros); leche, quesos y huevos (2,1 euros); pescado (1,7 euros); legumbres, hortalizas y patatas (1,7 euros) y fruta (1,7 euros).

Más concretamente, la estadística del INE refleja que el gasto medio por hogar que se destinó a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles alcanzó un importe de 11.665 euros en 2025, un 5,8% más que en 2024.

Destaca también el crecimiento del gasto en cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, con un incremento del 5,2%, hasta los 1.293 euros. Además, se eleva el gasto en actividades recreativas, deporte y cultura, con una tasa del 4,7%, hasta un gasto medio de 1.772 euros y en alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 4,4%, hasta los 5.626 euros.

EL GASTO EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS FUE LA PARTIDA QUE MÁS DISMINUYÓ

Por su parte, donde más disminuyó el gasto medio por hogar en 2025 fueron en bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída del 3,4%, hasta los 432 euros. De hecho, Estadística precisa que el gasto en bebidas alcohólicas fue la partida que más disminuyó respecto al año anterior.

Además, ha descendido el gasto en restaurantes y servicios de alojamiento, con una bajada del 2,7%, hasta los 3.282 euros y en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, con una caída del 2,1% e información y comunicaciones (-2%).

PAREJA CON HIJOS, LOS HOGARES QUE TUVIERON MAYOR GASTO EN 2025

La tipología del hogar es un elemento diferenciador del nivel de gasto. Así, los hogares formados por una pareja con hijos fueron los que tuvieron, en media, mayor gasto en 2025, con 44.438 euros (1.275 más que en el año anterior).

Por contra, los hogares con menor gasto fueron los formados por una persona sola de 65 o más años (con 23.024 euros de media) y los unipersonales con menos de 65 años (23.784 euros).

El mayor incremento respecto de 2024 se dio en los hogares unipersonales de menos de 65 años, con una tasa del 7% (1.558 euros más), mientras que los que prácticamente no experimentaron variación fueron los hogares formados por un adulto con hijos (105 euros más que en 2024).

CONSUMO SEGÚN EL NIVEL DE GASTO DE LOS HOGARES

En cuanto a la distribución del consumo entre los diferentes grupos, Los del segundo quintil presentaron el mayor incremento, con una tasa del 5,2%, lo que supuso un aumento de 1.276 euros respecto a 2024. Por el contrario, los del primer quintil --los hogares con menor gasto-- registraron el menor crecimiento (2,1%), con un gasto 375 euros superior al de 2024.

En cuanto a la distribución del consumo entre los diferentes grupos de gasto, el 20% de los hogares con menor gasto (quintil 1) dedicaron el 61,5% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y a alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por su parte, el 20% de los hogares con mayor gasto (quintil 5) destinaron el 41,2% a este tipo de gastos.

Por otro lado, el 20% de los hogares con más gasto dedicaron un tercio de su presupuesto (33,6%) a transporte, restaurantes y servicios de alojamiento y a actividades recreativas, deporte y cultura, frente al 15,7% que dedicaron los hogares con menor gasto.

PAÍS VASCO, COMUNIDAD CON MAYOR GASTO MEDIO POR PERSONA

Las comunidades autónomas con mayor gasto medio por persona en el año 2025 fueron País Vasco (16.642 euros) y Comunidad de Madrid (16.124). Por el contrario, Andalucía (12.197 euros), Extremadura (12.346) y Región de Murcia (12.408) registraron los menores gastos medios por persona.

El gasto medio por persona en País Vasco fue un 18,3% mayor que la media nacional, mientras que el de Andalucía se situó un 13,3% por debajo de dicha media.