El Gobierno concede a Galicia 11,4 millones para el Bono Alquiler Joven 2025 y la Xunta amplía la convocatoria de 2024

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial presidida por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dado luz verde definitiva este jueves al reparto económico del Bono Alquiler Joven, con el que el Gobierno concede 11,4 millones a Galicia, un 5,70% del total de 200 millones de euros a repartir.

Cabe recordar que estos fondos corresponden a presupuestos estatales y pueden ser ampliados por las comunidades autónomas de cara a la concesión de estas ayudas. De esta forma, la cantidad concedida por el Ejecutivo central en 2025 es la misma que el año anterior.

En este contexto, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue --que ha estado presente en la reunión de este jueves--, ha recriminado la invariabilidad de la cuantía "al no tener aprobados el Gobierno los presupuestos". El departamento autonómico ha optado por ampliar la convocatoria de 2024 para beneficiar a aquellas personas solicitantes que no pudieron acceder por el agotamiento de los fondos.

Según recuerda el Ejecutivo central, este será el último reparto que se realizará, ya que esta ayuda estaba ligada a la vigencia del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. El Ministerio ya trabaja en el siguiente y, por ello, convocará la próxima semana a las comunidades autónomas a una reunión de carácter técnico para seguir avanzando en él.

Dentro del reparto de fondos del Bono Alquiler Joven, Galicia es la quinta comunidad autónoma con una mayor dotación económica, detrás de Andalucía (34,2 millones), Madrid (31,8 millones), Cataluña (29 millones) y Comunidad Valenciana (22,8 millones).