El Gobierno destaca que Galicia podrá acceder a ayudas por el temporal pese a que la Xunta no elevó el nivel de alerta

Un puente precintado tras la crecida del regueiro de Calvos, afluente del río Gallo, a 26 de enero de 2026, en Cuntis, Pontevedra, Galicia (España). El nuevo temporal activa la alerta roja por precipitaciones en buena parte de la provincia y lleva a suspe - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado que la Comunidad gallega podrá acceder "por primera vez" a ayudas por el temporal pese a que la Xunta no elevó el nivel de alerta más allá de la preemergencia.

Pedro Blanco ha sostenido que se trata de una decisión "excepcional" con la que el Ejecutivo estatal busca garantizar que familias, empresas y ayuntamientos no queden fuera por una cuestión administrativa.

Asimismo, ha apelado a reflexionar al asegurar que "cuando se producen episodios meteorológicos adversos encadenados, con impacto evidente en numerosos ayuntamientos", se debe valorar "con antelación la elevación del nivel de alerta por parte de la Xunta". Y es que, conforme ha señalado, hacerlo facilita los mecanismos de apoyo, de más seguridad jurídica y acelera la llegada de ayudas.

Así lo ha trasladado este miércoles en declaraciones difundidas a los medios después de que el Consejo de Ministros incluyese el martes a Galicia entre las zonas afectadas por una emergencia de protección civil.

"El Gobierno de España vuelve a demostrar con hechos su sensibilidad y su compromiso con Galicia", ha indicado el delegado, que destaca que la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil permitirá que las personas damnificadas por las sucesivas borrascas de los últimos meses puedan acceder a ayudas para la recuperación.

"Halamos de explotaciones agrarias, de infraestructuras municipales, de pequeñas empresas y de bienes particulares que sufrieron daños reales", ha indicado.

"El Gobierno de España ya ha dado un paso adelante. Vamos a activar todos los instrumentos disponibles para que nadie que sufriese daños quede desatendido", ha finalizado.