El Gobierno gallego aprueba el PIA para desarrollar suelo en Pontevedra y crear así 2.010 viviendas

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello da Xunta - DAVID CABEZÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado inicialmente el Proxecto de interese autonómico (PIA) para desarrollar suelo en el ámbito SB2-fase II y SB5, en la zona de San Mauro, en Pontevedra, donde se prevén 2.010 viviendas, mayoritariamente protegidas.

Así lo ha avanzado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello da Xunta de este lunes. Este es el quinto PIA tramitado por el Ejecutivo gallego, después del PIA del Sagrado Corazón, en Lugo; el Ofimático, en Vigo; el de A Baiuca, en Arteixo, y el del SU1 Escorial-Vinteún, en Ourense.

En este sentido, el ámbito del PIA abarca aproximadamente 21,45 hectáreas, cuyo eje central es el riachuelo de Ponte do Couto. La propuesta de ordenación prevé un número estimado de 2.010 viviendas (1.643 protegidas y 367 libres), que serán de dos tipologías: vivienda colectiva en bloque abierto y vivienda unifamiliar.

Según ha explicado la Xunta, la propuesta conforma un gran parque fluvial continuo en todo el espacio fluvial del riachuelo de Ponte do Couto. De hecho, "mantiene sus características naturales actuales", que le asignan una "gran calidad ambiental y permeabilidad" a las edificaciones propuestas.

Además, se incorporan áreas verdes complementarias distribuidas estratégicamente y "muy ligadas" al gran parque fluvial. Asimismo, se prevé la plantación o conservación de 2.300 árboles, apostando por la conservación del arbolado ornamental y de ribera existentes.

Con respecto a los equipamientos públicos, se concentrarán en un gran espacio situado en el cuadrante noroeste del ámbito, que delimita el sector en esa zona, una de las más vinculadas a la ciudad; mientras que los locales se situarán a lo largo del parque fluvial.

Finalmente, el PIA prevé 570 plazas públicas de aparcamiento y 2.278 privadas.

50 NUEVAS VIVIENDAS

También, el mandatario gallego ha anunciado que su Ejecutivo autorizó la licitación del contrato de construcción de 50 nuevas viviendas de promoción pública en San Paio de Navia, en Vigo, por un importe total de 10.762.342,04 euros.

A esta inversión se suma cerca de medio millón de euros de la redacción del proyecto y dirección de obra, así como el valor de la parcela, urbanizada por la Xunta.

En este contexto, el proyecto, redactado por Manuel Vázquez Fariña y Manuel Rodríguez Fontán, prevé la construcción de dos edificios, uno en cada parcela.

Así, en la parcela M-IIIB-11 se construirá un edificio para 18 viviendas, de las cuales 12 serán de tres dormitorios y seis de dos dormitorios, dos de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Por su parte, en la parcela M-IIIB-12 se construirá un edificio para 32 viviendas. Catorce dispondrán de dos dormitorios y seis de cuatro dormitorios. Todas las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero.