El Gobierno gallego inicia el diseño de su nuevo Plan de Financiación Universitaria 2028-2032 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha constituido este martes el grupo de trabajo para elaborar el próximo Plan de Financiación Universitaria 2028/32. El documento, el séptimo de la historia, busca consolidar Galicia como una de las comunidades referentes dentro de España en la planificación de una financiación "fuerte, estable y previsible" para las universidades públicas.

La actual hoja de ruta, con vigencia en el período 2022/26 y que se prorrogará al año 2027, ha contado con una aportación de la Xunta de cerca de 2.542 millones de euros, casi 85 millones más de lo previsto inicialmente.

A falta de que las universidades presenten las cuentas auditadas de todo el período, la previsión es que se movilicen más de 3.300 millones de euros en el período, frente a los 3.177 previstos en 2022.

"Gracias a esta hoja de ruta, Galicia alcanzó ya el objetivo de un gasto público (local, autonómico, estatal y europeo) en las universidades equivalente al 1% del Producto Interior Bruto autonómico ya en el año 2023", ha recogido la Xunta en una nota de prensa.

De este modo, en lo que queda de este año y aproximadamente el primer trimestre del que viene se desarrollarán los trabajos de cálculo y redacción del nuevo plan con la celebración de nuevas reuniones del grupo de trabajo que acaba de constituirse.

ESTRUCTURA

En concreto, el documento para el período 2028/32 mantendrá la estructura del plan vigente, incluyendo las novedades incorporadas al Sistema Universitario de Galicia en los últimos años, como la matrícula gratuita o la Fundación Galtia, así como las exigencias económicas que supone para las comunidades autónomas el programa estatal María Goyri.

Para realizar los cálculos, las universidades deberán remitir a la Xunta en los próximos meses información sobre la planificación de las jubilaciones, las tablas de necesidades docentes, sus planes de investigación, o diferentes datos de contabilidad analítica (coste de cada centro, coste por crédito...).

En la reunión del grupo de trabajo han participado el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; el director xeral de Presupuestos y Financiamiento Autonómico, Arturo López; la subdirectora xeral de Universidades, Beatriz Soutelo; y el subdirector de Financiación Autonómica, Recursos y Análisis presupuestaria, Javier de la Peña, como representantes de la Xunta.

Por parte de la Universidad de Santiago de Compostela han participado el gerente, Juan Díaz Villoslada, y el vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Roberto Bande; por la de Vigo la gerente, Ana María Comesaña, y el vicerrector de Estrategia, Gobernanza y Economía, Xosé Henrique Vázquez; mientras que por la de A Coruña el rector, Ricardo Cao, y el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Ángel Fernández.