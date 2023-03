El gobierno local exige "disculpas" a la Xunta por estar "contra la Navidad de Vigo"

PP, Marea y BNG cuestionan los datos de visitantes y retorno económico esgrimidos por el alcalde



VIGO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de Vigo ha aprobado este miércoles en solitario una moción presentada por su grupo en el Pleno municipal, en la que insta a la Xunta de Galicia y "a sus cargos políticos" a "disculparse públicamente" con la ciudad por haber "desarrollado una campaña contra la Navidad de Vigo de 2022".

Así, el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, ha sido el encargado de defender esta propuesta, que ha sido apoyada por los ediles del PSOE, mientras que BNG y PP han votado en contra, y Marea de Vigo se ha abstenido.

López Font ha señalado que la campaña navideña de la ciudad es un "hecho excepcional", que "ha traspasado fronteras" y con unos datos "incuestionables", que ha resumido en 5,4 millones de visitas y 1.000 millones de euros de retorno económico para "todos los sectores" de Vigo, así como beneficios también para la provincia y para el resto de Galicia.

Este "prestigio" conseguido a nivel nacional e internacional, "ya lo quisieran otras ciudades", según ha proclamado, y ha lamentado que, frente a este éxito, "algunos trataron de boicotear" la Navidad de Vigo, llevando a cabo "operaciones con malas artes".

Sin especificar más datos, el concejal socialista ha asegurado que el gobierno local tuvo que "luchar contra campañas" que comparó con "rocas que quisieron hacer encallar el buque de Vigo". "No había más que ver las indisimuladas caras de satisfacción de algunos cuando llovía", ha aseverado, al tiempo que ha vuelto a denunciar que el Ayuntamiento no contó con el apoyo institucional de la Xunta esta campaña.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Los grupos de la oposición han respondido a esta moción con críticas duras, en las que han calificado de "vergüenza" la propuesta del grupo de gobierno.

Así lo ha trasladado el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, que ha tildado la moción de "insulto a la inteligencia", una propuesta de "propaganda" con datos que "no se creen" ni los miembros del gobierno, y ha instado a desarrollar campañas navideñas en las que no se "vandalice" el patrimonio público, o se convierta el centro de la ciudad "en un parque temático inhabitable e inseguro". "Navidad sí, pero no así", ha sentenciado.

En la misma línea, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, ha afirmado categóricamente que presentar esta moción es "llamar gilipollas a los vigueses", y ha cuestionado los datos de visitas y retorno económico, proclamados por el alcalde, "sin ningún informe ni documento objetivo". Pérez Correa ha reconocido que los datos de la campaña navideña de la ciudad "ya son buenos", por lo que "no hacía falta llegar a este ridículo".

Finalmente, el portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, ha señalado que la moción del grupo de gobierno es una "maniobra" para poner a la ciudad contra los 'populares', mientras que evita pronunciarse sobre las cuestiones realmente importantes, como la falta de inversiones del Gobierno central en Vigo o el escaso peso político de los socialistas vigueses ante el Ejecutivo central.

OTRAS MOCIONES

En la sesión plenaria de este miércoles, la Corporación también ha aprobado otras mociones, como la enésima propuesta presentada por el PSOE para exigir a la Xunta que salde la "deuda histórica" con la ciudad, y que contó con los votos favorables de los ediles socialistas, la abstención de BNG y Marea, y el voto contrario del PP.

También se aprobaron mociones socialistas para instar a la Xunta a cooperar económicamente en la construcción de la nueva potabilizadora de la ciudad, o una propuesta para pedir al gobierno gallego que construya dos nuevas escuelas infantiles y que sufrague el servicio de atención educativa y comedor de las escuelas infantiles municipales.

Por contra, fueron rechazadas las mociones de los grupos de la oposición: una del PP pidiendo una auditoría y explicaciones sobre la muerte de animales en Vigozoo, una de Marea solicitando la creación de un observatorio de la contratación del Ayuntamiento, y una del BNG que reclamaba medidas urgentes ante el problema de vivienda en la ciudad.