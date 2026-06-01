El gobierno de Lugo recupera la Mesa de Comercio, que se reunirá por primera vez en cinco años el próximo 9 de junio

LUGO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Lugo ha dado luz verde este lunes a la constitución de la Mesa de Comercio, un órgano consultivo y de coordinación que no celebraba sesiones desde noviembre de 2021 y que se reunirá el próximo 9 de junio.

Se trata de uno de los puntos del decálogo de medidas presentado por la alcaldesa, Elena Candia, en su toma de posesión. De este modo, el ejecutivo municipal convocará la primera sesión constitutiva el próximo 9 de junio con la participación de la Federación de Comercio, la Asociación de Mujeres Empresarias de Lugo, Lugo Monumental, FACUA y representantes de los tres grupos municipales.

El objetivo es reforzar la colaboración con el sector comercial y avanzar en la protección de los consumidores con el compromiso de "mantener en el tiempo esta plataforma", según ha indicado la propia alcaldesa, Elena Candia.

"El objetivo de esta plataforma es ofrecer soluciones para las problemáticas que nos trasladan, utilizando medidas concretas", ha indicado.

En el ámbito urbanístico, la junta de gobierno ha aprobado una bonificación fiscal vinculada a la rehabilitación integral de un inmueble situado en la calle de la Cruz, en el casco histórico de la ciudad. La actuación permitió recuperar un edificio destinado a cuatro viviendas y un local comercial dentro del ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI).

El acuerdo contempla una bonificación del 50% en el ICIO y en la tasa urbanística, así como la devolución de 7.831,83 euros al promotor más los intereses correspondientes.

La sesión ha servido también para adjudicar la concesión de la cafetería del Mirador del Parque Rosalía de Castro. El contrato ha sido concedido a Aigor Romo Rodríguez por un canon mensual de 1.650 euros, lo que supondrá unos ingresos anuales de 19.800 euros para las arcas municipales. La concesión tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable hasta un máximo de diez.

TRABAJOS DE MEJORA DEL PARKING DEL HULA

Por otra parte, el Ayuntamiento ha iniciado este lunes los trabajos de mejora del aparcamiento provisional del HULA, conocido como Leirapárking, con el objetivo de reforzar la seguridad y la comodidad de las personas usuarias de este espacio.

La alcaldesa y el concejal de Movilidad y Obras, Antonio Ameijide, han visitado el inicio de los trabajos y han explicado que esta actuación permitirá acondicionar el terreno de forma provisional mientras se avanza en una solución definitiva para resolver de manera estable los problemas del aparcamiento.

El objetivo que persigue el nuevo equipo de gobierno es buscar un pavimento que resista el continuo paso de vehículos y las inclemencias del tiempo para poder mantenerse en buen estado de forma prolongada.

En otro orden de cosas, Elena Candia ha presidido la constitución del nuevo Comité de Dirección del PAI Novo Norte, el órgano encargado de coordinar los proyectos financiados con fondos europeos. Durante la reunión se ha analizado el estado actual de las actuaciones y se han fijado como prioridades mejorar el abastecimiento de agua en los polígonos industriales, avanzar en la conexión y accesibilidad entre la estación intermodal y el centro urbano, así como impulsar mejoras en instalaciones municipales y espacios públicos.

NOMBRAMIENTO DE MARIANO CASTIÑEIRA

Durante la comparecencia de este lunes, la alcaldesa también ha hecho referencia al altercado que tuvo lugar durante el último pleno cuando se impidió la votación de la propuesta socialista para que Mariano Castiñeira fuera declarado hijo adoptivo de la ciudad por un defecto de forma en la moción.

Candia ha indicado que los concejales eran conocedores de que "no podían presentar la moción de esta forma y de que faltaba la documentación necesaria para impulsar esta distinción y que en su partido son favorables a la misma debido al amplio apoyo con el que cuenta".

Ha añadido también que la oposición les ha hecho llegar ya la documentación en la que se recogen los méritos del médico y que la propia Alcaldía ha iniciado ya los trámites para esta distinción.