El Gobierno pide a la Xunta que "no eche culpas" a quien trabaja por "aliviar el peso" de los peajes de la AP-9

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha pedido a la Xunta que "no eche culpas" a quien trabaja por "aliviar el peso" de los peajes de la autopista del Atlántico, la AP-9.

"Pido a la Xunta que no eche las culpas a quien trabaja por aliviar el peso de los peajes y a quien destina inversiones históricos en Galicia. ¿Qué hizo el PP? Nada. Durante años callaron, aceptaron la prórroga y no movieron un dedo para mejorar la situación de los gallegos", ha asegurado Pedro Blanco.

A renglón seguido, ha señalado que la Xunta "perdió la oportunidad" este jueves de "pedir perdón" a los gallegos. "Confiaba en que la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, pidiese perdón por la decisión del PP de Aznar de hipotecar a Galicia durante décadas", ha señalado Pedro Blanco.

El delegado del Gobierno ha criticado que, "curiosamente ahora", la Xunta reclama "con tanta contundencia" al "único Gobierno" que puso "soluciones encima de la mesa, que toma decisiones, que apuesta por una política de bonificaciones y que hizo lo posible para que los usuarios ahorren 375 millones de euros".

"Lo que Galicia necesita no son discursos oportunistas, sino responsabilidad y, sobre todo, respeto", ha zanjado Pedro Blanco.

Todo ello, después de que la conselleira asegurase este jueves que la Xunta acudirá a la vía judicial si el Gobierno central no aporta el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9.

"A la vista del dictamen de la UE entendemos que lo mejor para el interés público de Galicia es el rescate y que sea lo antes posible, porque con la habitual falta de transparencia del Gobierno central vemos como siguen sin tomar la decisión", ha apuntado la titular de Infraestruturas.